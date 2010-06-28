موضوع بازگرداندن منافقین در دستور کارکمیسیون امنیت ملی است

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام ددمنشانه منافقین کوردل در هفتم تیر سال 1360 اظهار داشت: منافقین در قالب سازمان مجاهدین خلق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها با مردم همراهی نکردند بلکه در برابر امام راحل و امت ایستادند و برای رسیدن به اهداف شوم خود از هیچ اقدام جنایتکارانه ای دریغ نکردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ترور نافرجام مقام معظم رهبری در ششم تیر یادآور شد: منافقین در آن زمان که رهبر معظم انقلاب نماینده امام راحل در شورای عالی دفاع بودند می خواستند ایشان را در مسجد ابوذر ترور کنند که به لطف الهی این اتفاق نیفتاد وایشان فقط مجروح شدند تا هم اکنون در جایگاه ولایت قرار گیرند وزعامت امت را در دست بگیرند.

وی با بیان اینکه دست پلید منافقین کوردل در هفتم تیر نیز دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران ایشان را از انقلاب گرفت عنوان کرد: شهید بهشتی یکی از ستونهای بسیار موثر جمهوری اسلامی ایران بودند که بنیادی ترین کارها را در اوایل انقلاب انجام دادند که هم اکنون نیز از برکات آن کارها بهره می بریم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: گروهک منحط ومنحرف منافقین بعد از این ترورهای ددمنشانه اقدام به کشتار مردم بی دفاع و مظلوم کشور کردند.

وی با انتقاد از رویکرد دوگانه غرب در مواجه با پدیده شوم تروریسم گفت: کسانی که خود دم از حقوق بشر می زنند و ادعای مبارزه با تروریسم را در سر دارند به منافقین پناهندگی داده اند و از آنها حمایت می کنند.

کوثری در ادامه این سئوال را مطرح کرد که دلیل سکوت غرب در برابر جنایات منافقین که روی دیکتاتورهایی مانند هیتلر را در تاریخ سفید کرده اند چه می تواند باشد؟

وی با تاکید بر لزوم پیگیری مسئولان دستگاه دیپلماسی مبنی بر استرداد منافقین به ایران گفت: باید اعضای گروهک منافقین به ایران بازگردانده شوند تا مطابق قانون آنان به سزای اعمال خود برسند.

این نماینده مجلس در عین حال تصریح کرد: اگر هم بدلیل اینکه برخی از اعضای این گروهک تروریستی پناهنده شده اند و امکان بازگشتشان به کشور به لحاظ قانونی فراهم نیست ، باید یک دادگاه بین المللی برای محاکمه این افراد تشکیل شود تا با حکمی عادلانه آنها را به سزای اعمال ننگینشان برساند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اعلام اینکه این کمیسیون موضوع بازگرداندن منافقین را به کشور در مجلس پیگیری می کند، گفت: تعدادی از خانواده های اعضای منافقین به ما مراجعه کرده اند تا به اردوگاه اشرف بروند و بتوانند منافقین را به کشور بازگردانند که کمیسیون امنیت ملی این موضوع را از دستگاه های امنیتی پیگیری می کند ضمن اینکه تعدادی از این افراد هم به کشور بازگشته اند.