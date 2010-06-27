دیدار کره جنوبی - اروگوئه 11 کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، 11 سنگالی در حالی که برای تماشای دیدار تیم های کره جنوبی - اروگوئه از طریق تلویزیون دور هم گرد آمده بودند بر اثر خرابی تراس، کشته شدند. طبق اعلام پلیس سنگال، هنوز افرادی هستند که در زیر آوار در ماتام، شمال سنگال، قرار دارند.

فوتبال در غرب آفریقا مشتاقانه دنبال می شود تا آنجا که خیابان های داکار، پایتخت سنگال، پس از برتری 2 بر یک غنا مقابل آمریکا لبریز از علاقمندان به فوتبال شد.

تیم ملی فوتبال اروگوئه روز شنبه با پیروزی 2 بر 1 برابر کره جنوبی در مرحله یک هشتم نهایی نوزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.