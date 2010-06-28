نسخه حقیقی قانون اساسی اجرا نشد / ثروت در دست افراد و گروههای خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار هم اندیشی ارتقای حضور مردم در اقتصاد تعاونی با تاکید بر بعد کارآفرینی و اشتغال با حضور وزیر تعاون، استادان دانشگاهی و کارشناسان اقتصادی در وزارت تعاون برگزار شد.

وزیر تعاون در این سمینار، گفت: بعد از انقلاب اسلامی یاران امام از جمله شهید بهشتی و مقام معظم رهبری به طراحی مبانی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انقلاب پرداختند اما دشمنان انقلاب اسلامی به سرکردگی آمریکا و بوسیله گروهکهای خائن به ملت تلاش کردند تا معماران توسعه و تعالی کشور را از میان بردارند به امید اینکه امام تنها خواهد شد. در حالی که بعد از شهادت شهید بهشتی افکار و اندیشه های وی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

محمد عباسی در ارائه پیگیری سیاستهای بزرگان انقلاب در کشور به تلاش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی بویژه طرح اقتصاد تعاونی در قانون اساسی پرداخت و افزود: شهید بهشتی مبدع اصلی اقتصاد تعاونی در کشور است و بر اساس اندیشه های این اندیشمند فقید دو بخش خصوصی و دولتی در جمهوری اسلامی مجاز شمرده شد تا در صورت ضرورت، دولت بتواند برای انجام زیر ساختها و اموری که مردم نمی توانند انجام دهند وارد شود و مردم هم انگیزه داشته باشند با سرمایه و مالکیت خود فعالیتهای اقتصادی انجام دهند.

وی ادامه داد: رویکرد حمایتی جمهوری اسلامی به منظور توانمند سازی همه احاد جامعه بویژه افراد کم درآمد جهت حضور در اقتصاد تعاونی است.

عباسی با اشاره به اینکه رسوبات فکری بعضی از برنامه ریزان در گذشته تحت تاثیر نظامهای اقتصادی غربی یا شرقی بود، تصریح کرد: اینگونه برخوردها و بعضی از عملکردها وعدم توجه به نسخه حقیقی قانون اساسی موجب شده است که علیرغم هشدار قانون اساسی هم تکاثر ثروت در دست بعضی افراد و گروههای خاص ایجاد شود و هم بخش زیادی از اقتصاد، دولتی شود.

وزیر تعاون اضافه کرد: تنها راه تعادل در امور اقتصادی، اجتماعی و اجرای رشد توام با عدالت در جامعه توسعه تعاونیها و گسترش مشارکت مردم در این قالب است. هم اکنون حضور مردم در تشکلهای تعاونی بسیار مثبت ارزیابی می شود و دلیل آن را تعداد کثیر تعاونیها و اعضای آن در ایران بویژه در چند سال اخیر می توان یافت.

وی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی در هیچ دوره ای به صورت کامل عملیاتی نشده است، اظهار داشت: با تمام این شرایط می توان به موفقیت و دوام بنگاههای اقتصادی تعاون نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی اشاره کرد.

عباسی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی بر اساس مبانی فکری شهید بهشتی شکل گرفته است، بیان داشت: اقتصاد تعاونی تنها مدل اقتصادی است که بیشترین نزدیکی با معیارها و مبانی اقتصاد اسلامی دارد چون در اقتصاد تعاونی تاکید بر اهمیت انسان است نه پول و سرمایه.

وزیر تعاون وجود 160 هزار تعاونی در کشور را نشان دهنده گسترش فرهنگ تعاون در کشور دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون 27 میلیون نفر بدون احتساب تعاونیهای سهام عدالت در کشور عضو تعاونیها هستند.