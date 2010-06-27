دهکده گردشگری حیران تا هفته دولت راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نمین، موسی علی نژاد عصر یکشنبه در بازدید از عملیات اجرایی دهکده گردشگری حیران در منطقه فندقلو اظهار داشت: هم اکنون این طرح گردشگری در یکی از زیباترین چشم اندازهای گردشگری استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه این پروژه هم اکنون با صرف اعتباری بیش از 40 میلیارد ریال 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: برای تکمیل و بهره برداری کامل این پروژه به اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال نیاز است.

فرماندار نمین با اشاره به اینکه تله کابین دهکده گردشگری حیران دارای 33 کابین معمولی و ویژه VIP می باشد، اضافه کرد: تله کابین این دهکده گردشگری دارای دو ایستگاه در جنگل فندقلو و آخرین نقطه گردنة حیران بوده که این دو نقطه با اختلاف ارتفاع 500 متر به هم متصل می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین این دهکده مجهز به رستوران، کافی شاپ، سایت تفریحی، قایقرانی و آب نما بوده و هم اکنون تجهیزات فنی این منطقه از کشور اتریش وارد شده و در حال نصب می باشد.

علی نژاد با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد این طرح تصریح کرد: دهکده گردشگری حیران در نقطه ای از گردنة حیران استقرار یافته که از طرف شرق به دریای خزر و شهر آستارا و چشم اندازهای زیبای گردنه حیران، از طرف غرب و جنوب به جنگل زیبای فندقلو و قلة سبلان و از شمال نیز به شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان مشرف می باشد.

وی با اشاره به ایجاد امکانات رفاهی مناسب در این منطقه، به حل مشکلات مربوط به تأمین برق، راه دسترسی و آب مورد نیاز آن تأکید کرد و ابراز داشت: این مشکلات بزودی در جلسه ای با حضور مسئولین این شهرستان بررسی خواهد شد.

