دنياي آينده دنياي تعامل است ، حركت هاي يكسويه پاسخ نمي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رسا ميرمحمدي، پنجشنبه در نشستي با جوانان قم، مشاركت جوانان را نشانگر عمق بينش و مسئوليتپذيري آنان دانست واظهار داشت: رهبر معظم انقلاب مسئله جوانان را يك وظيفه ملي براي مسئولان ترسيم كردهاند و معظم له در شرايط مناسب بيانات اساسي و عمده خود را با جوانان مطرح ميكنند .
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در اين مراسم كه شهردار قم، رئيس سازمان ملي جوانان و جمعي از جوانان قم حضور داشتند، در پيشنهادي به جوانان قم اعلام كرد: جوانان براي ايجاد يك سازوكار براي پيشنهادات و مشاوره به مسئولين يك مجلس مشورتي ايجاد كنند.
وي از جوانان خواست تا با شناخت و آگاهي كامل از وضعيت جامعه و نيازها براي آينده برنامهريزي كنند و افزود: سياستهاي كلي كه از سوي رهبر معظم انقلاب در قالب چشمانداز 20 ساله ترسيم شده است قطعاً قابل حصول است و برنامههاي صادرات، توليد، صنعت، فرهنگ، اشتغال از الزاماتي است كه در تنظيم بودجه مد نظر قرار خواهد گرفت.
نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان ساخت: جوانان بايد علل شكلگيري انقلاب و ارزشهاي اسلامي را بشناسند و در سطح ملي و فردي داراي تحليل باشند و روحيه ايثارگري و بسيج را زنده و تقويت كنند.
وي با اشاره به نتايج يك نظرسنجي در قم يادآور شد: بيش از 95 درصد از پدران و مادران قمي به فرايض ديني عمل ميكنند و اگر در سطح جامعه شاهد يكسري ناهنجاريهايي هستيم علت عمده آن بيكاري است كه بايد بصورت ريشهاي با آن برخورد كرد.
نظر شما