مشارکت ایران – بلاروس در 3 طرح جدید نفتی

محمدعلی قنوات پور در گفتگو با مهر با اشاره به تشکیل شرکت مشترک نفتی ایران – بلاروس (بلپارس) برای اجرای طرحهای مختلف توسعه نفت و گاز، از آغاز تولید زودهنگام نفت در میدان جفیر خبر داد و گفت: با حفاری و تعمیر چهار حلقه چاه امکان تولید زودهنگام نفت از میدان جفیر فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت بلپارس با تاکید بر اینکه با حفاری و تعمیر این تعداد چاه اطلاعات جدیدی برای توسعه فاز یک میدان نفتی جفیر بدست آمده است، تصریح کرد: در حال حاضر مناقصات فاز یک توسعه میدان نفتی جفیر در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای تولید روزانه 15 هزار بشکه نفت در فاز یک توسعه و 25 هزار بشکه نفت خام در فاز دو توسعه میدان جفیر، بیان کرد: بر این اساس برای حفاری فاز یک توسعه باید 11 حلقه چاه و در فاز دوم 6 حلقه چاه جدید حفر شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه هدف از تاسیس شرکت مشترک نفتی ایران – بلاروس هم مشارکت دو کشور در بخش سرمایه گذاری و اجرای طرحهای مختلف نفت و گاز است، اظهار داشت: از این رو طرح توسعه میدان نفتی جفیر هم مشارکت دو کشور و در قالب شرکت مشترک بلپارس انجام می گیرد.

سرمایه گذاری 250 میلیون دلاری ایران – بلاروس



قنوات پور در ادامه درباره هزینه های سرمایه گذاری فاز یک توسعه میدان نفتی جفیر، توضیح داد: بر اساس قراردادهای جدید بیع متقابل حجم نهایی سرمایه گذاری در فاز یک توسعه این میدان نفتی پس از برگزاری مناقصات مشخص خواهد شد اما برآوردها حاکی از نیاز به 250 میلیون دلار سرمایه گذاری در این مرحله است.



مدیر عامل بلپارس همچنین از دریافت وام 160 میلیون یورویی (معادل 200 میلیون دلار) از شرکت نیکو برای تامین مالی توسعه زودهنگام و بخشی از توسعه فاز یک میدان نفتی جفیر خبر داد و افزود: پیش بینی می کنیم با توجه به آغاز تولید زودهنگام از میدان نفتی جفیر بازپرداخت این وام نیز در آینده ای نزدیک آغاز شود.



به گفته این مقام مسئول ایران و بلاروس هر یک در طرح توسعه میدان نفتی جفیر از مشارکتی 50 درصدی برخوردار هستند.



به گزارش مهر، قرارداد طرح توسعه میدان نفتی جفیر بین شرکت ملی نفت ایران و بلاروس نفت 14 شهرویر ماه سال 1386 به امضا رسیده بود.



با توافقهای انجام گرفته بین شرکت ملی نفت ایران و بلاروس نفت قرار بود فاز اول توسعه این میدان نفتی در مدت 24 ماه اجرایی و به بهره‌برداری برسد.



ذخیره درجای میدان جفیر 2.1 میلیارد بشکه نفت خام است که 89 درصد آن از لایه ایلام، 6 درصد از لایه سروک و 5 درصد از لایه گدوان برداشت خواهد شد و در مجموع 95 درصد نفت سنگین و پنج درصد آن نفت سبک است.



میدان نفتی جفیر در جنوب غربی ایران (50 کیلومتری غرب اهواز) و در فاصله 30 کیلومتری شرق میدان مشترک نفتی آزادگان قرار دارد.

مشارکت ایران – بلاروس در 3 طرح جدید نفتی



مدیر عامل بلپارس همچنین از انجام مذاکراتی با شرکت ملی نفت ایران برای اجرای طرحهای جدید نفتی با مشارکت شرکت مشترک ایران – بلاروس خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می کنیم تا چند هفته آینده قرارداد توسعه سه طرح جدید نفتی به این مجموعه واگذار شود.



در همین حال پیگیری ها حاکی از آن است که مقامات شرکت ملی نفت ایران و بلپارس برای نهایی کردن قرارداد طرح توسعه میادین نفتی کوه کاکی، بوشهر و بوشکان به توافق رسیده اند.



میادین کوه کاکی، بوشهر و بوشکان از جمله میادین نفت سنگین ایران بوده که در استان بوشهر قرار گرفته اند که بر اساس مطالعات شرکت ملی نفت ایران نفت این میادین از نوع سنگین، شیرین و دارای کانی‌های فلزی سنگین است.