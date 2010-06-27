طالبانی با عبدالله دوم دیدار کرد / بررسی روابط عراق و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن ، عبدالله دوم و جلال طالبانی در این دیدار، روابط دوجانبه و راههای توسعه آن در تمام زمینه ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



طالبانی و عبدالله دوم بر افزایش همکاری ها در زمینه های اقتصادی و بازرگانی در راستای منافع دو کشور تاکید کردند.

عبدالله دوم در این دیدار که مقامات عالی رتبه دو طرف حضور داشتند عمق روابط تاریخی میان اردن وعراق را مورد توجه قرار داد.



وی بر حمایت اردن ازعراق در زمینه تلاشهای امنیتی و ثبات در این کشور تاکید کرد و امنیت عراق را اساس امنیت و ثبات در منطقه برشمرد.



سران اردن و عراق ضرورت فعال سازی همکاری عربی و اتخاذ موضع یکپارچه عربی را برای تعامل با مسائل کنونی و مقابله با چالشهای مشترک مهم ارزیابی کردند.



جلال طالبانی پس از این دیدار کوتاه اردن را ترک کرد. پیشتر نصرالعانی رئیس دفتر طالبانی گفته بود رئیس جمهوری عراق پس از پایان مذاکرات با شاه اردن، برای شرکت در نشست پنج جانبه عربی در لیبی به این کشور خواهد رفت.



این نشست با هدف بررسی راههای فعال سازی اتحادیه عرب و گسترش فعالیتهای آن برگزار می شود.



سران مصر، قطر، یمن و لیبی به عنوان میزبان در این نشست حضور دارند؛ طالبانی در این نشست، پرونده حمایت عربی از عراق در زمینه های امنیتی، اقتصادی و سرمایه گذاری را مطرح خواهد کرد.