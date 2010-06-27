اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در پایان رقابتهای مرحله دوم فوتبال لیگ دسته دو نونهالان کشور تیم فوتبال ذوب آهن اردبیل به لیگ دسته یک کشور صعود کرد.

در این رقابتها که به صورت مجتمع و با شرکت تیمهای ذوب آهن اردبیل، شموشک نوشهر، هدف بابلسر و بهمن اراک در اردبیل برگزار می شد، تیمهای ذوب آهن اردبیل و هدف بابلسر به ترتیب با کسب 9 و چهار امتیاز به لیگ دسته یک نونهالان کشور در فصل آینده صعود کردند.

مربیگری تیم ذوب آهن اردبیل را که در مرحله اول این مسابقات نیز نتایج خوبی کسب کرده بود، مصطفی اعیادی بر عهده داشت.

آغاز لیگ شمشیر بازی در اردبیل

هفته اول و دوم لیگ شمشیربازی باشگاههای استان اردبیل تحت عنوان "جام صفویه" در بخش اسلحه اپه با حضور شش تیم باشگاهی از چهار شهرستان این استان پیگیری شد.

در هفته دوم این رقابتها تیم شهید رجایی خلخال 31 بر 45 بازی را به تیم خانه شمشیربازی نیر واگذار کرد و تیم ذوب آهن اردبیل در رقابتی نزدیک 45 به 42 از سد تربیت بدنی نیر گذشت. کانون شمشیربازی آذربایجان اردبیل نیز در مقابله با رقیب سرسخت خود تیم خانه شمشیربازی نمین با اختلاف 3 امتیاز به پیروزی رسید.

در هفته اول این رقابتها نیز تیمهای ذوب آهن اردبیل، تربیت بدنی نیر و خانه شمشیربازی نیر به ترتیب در مقابل کانون شمشیربازی آذربایجان اردبیل، شهید رجایی خلخال و خانه شمشیربازی نمین به برتری دست یافته بودند.

در پایان هفته دوم این مسابقات تیم ذوب آهن اردبیل با دو برد متوالی و تفاضل 29 + در صدر قرار گرفت و تیم خانه شمشیربازی نیر با دو برد و تفاضل 22 + در مکان دوم ایستاد.

تیم تربیت بدنی نیر هم با یک برد و تفاضل 31 + رده سوم و تیمهای کانون شمشیربازی آذربایجان، خانه شمشیربازی نمین و شهید رجایی خلخال در رده های بعدی قرار گرفتند.

نتایج مسابقات انتخابی کونگ فو استان

مسابقات انتخابی کونگ فو استان اردبیل با حضور 88 ورزشکار از شهرستانهای اردبیل، نمین، مشگین شهر، خلخال، هیر و پارس آباد در دو بخش آزاد و نیمه آزاد و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در سالن وزرشی الزهرای شهرستان نمین برگزار شد.

در پایان فرزاد امیری، رامین اسلامی، فرزاد صمدی فرد، نوید گلمرادی، مجید علیزاده، اسماعیل فرهنگ، حسن حسن نژاد و رضا فروزان به عنوان نفرات برتر در بخش آزاد این مسابقات معرفی شدند.

در بخش نیمه آزاد این مسابقات نیز هابیل مصطفایی، توحید عباسی، سجاد دشتی، افشین امینی، رضا معظمی، رحمان سیدسیاح، مجید صداقت، مهدی باله و غلامرضا یعقوبی موفق به کسب عناوین برتر شدند.

در نتایج تیمی این مسابقات نیز تیمهای کونگ فو شهرستان نمین، اردبیل و مشگین شهر به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

درخشش تیم دو و میدانی بانوان اردبیل در مسابقات کشوری

تیم منتخب دو و میدانی بانوان استان اردبیل در مرحله اول مسابقات لیگ باشگاههای کشور که در تهران برگزار می شد، خوش درخشیدند. این تیم با کسب دو مقام اولی، یک مقام دومی و دو مقام سومی نتایج بسیار خوبی را در مسابقات دو و میدانی لیگ باشگاههای کشور کسب کردند.

در این دور از مسابقات المیرا بهشتی در رشته پرتاب نیزه و زهرا هاشم زاده در بخش چهارگانه به مقامهای اول دست یافتند. همچنین مهسا کارگر در رشته پرش ارتفاع به مقام دوم و خاطره بهرامی در رشته پرتاب دیسک و مینا آقالو در رشته پرتاب نیزه به عناوین سوم رسیدند.