کمک داور گل انگلستان را ندید/ پیروزی آلمان مقابل انگلیس در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که از ساعت 18:30 دقیقه امروز یکشنبه در ورزشگاه "فری استیت" بلومفونتین در جریان است، آلمان با حساب 2 بر یک از حریف خود پیش است.

صحنه ای از بازی امروز تیم های انگلیس و آلمان

شاگردان یواخیم لو ابتدا در دقیقه 20 با گل میروسلاو کلوزه از حریف خود پیش افتادند و 12 دقیقه بعد لوکاس پودولسکی، گل دوم آلمان ها را وارد دروازه انگلستان کرد. ماتیو آپسون از انگلستان در دقیقه 37 ، با ضربه سر دروازه آلمان را باز کرد و اختلاف را به حداقل رساند.

نکته قابل توجه در نیمه نخست این دیدار ، گل صحیح فرانک لمپارد بازیکن انگلستان بود که از سوی کمک داور مسابقه نادیده انگاشته شد تا در نهایت بازی با نتیجه 2 بر یک در نیمه نخست به پایان برسد.