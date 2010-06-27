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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

کمک داور گل انگلستان را ندید/ پیروزی آلمان مقابل انگلیس در پایان نیمه نخست

کمک داور گل انگلستان را ندید/ پیروزی آلمان مقابل انگلیس در پایان نیمه نخست

تیم ملی فوتبال آلمان در پایان نیمه نخست دیدار مقابل انگلستان در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2010 به پیروزی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که از ساعت 18:30 دقیقه امروز یکشنبه در ورزشگاه "فری استیت" بلومفونتین در جریان است، آلمان با حساب 2 بر یک از حریف خود پیش است.

صحنه ای از بازی امروز تیم های انگلیس و آلمان

شاگردان یواخیم لو ابتدا در دقیقه 20 با گل میروسلاو کلوزه از حریف خود پیش افتادند و 12 دقیقه بعد لوکاس پودولسکی، گل دوم آلمان ها را وارد دروازه انگلستان کرد. ماتیو آپسون از انگلستان در دقیقه 37 ، با ضربه سر دروازه آلمان را باز کرد و اختلاف را به حداقل رساند.

نکته قابل توجه در نیمه نخست این دیدار ، گل صحیح فرانک لمپارد بازیکن انگلستان بود که از سوی کمک داور مسابقه نادیده انگاشته شد تا در نهایت بازی با نتیجه 2 بر یک در نیمه نخست به پایان برسد.

کد مطلب 1107882

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