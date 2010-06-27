استقبال گسترده مردم قرقیزستان از همه پرسی قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت موقت قرقیزستان از برگزاری آرام و پر شور همه پرسی قانون اساسی این کشور خبر داد. بر این اساس با گذشت دو هفته از درگیریهای خونین در جنوب این کشور، انتخابات امروز به آرامی برگزار شده و هیچ اتفاق خاصی در جریان آن نیفتاده است.

رزا اوتانبایف رئیس دولت موقت با اعلام این مطلب گفت : ما به جهان نشان خواهیم داد که ملتی متحد هستیم. وی که در شهر جنوبی اوش مرکز درگیریهای اخیر سخن می گفت؛ از استقبال مردم از انتخابات امروز ابراز خرسندی کرد.

امروز بیش از 2.5 میلیون نفر برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور به پای صندوقهای رای فراخوانده شدند. بر اساس متن قانون اساسی جدید رئیس جمهور این کشور توسط پارلمان انتخاب می شود و در صورت اجرایی شدن این قانون، قرقیزستان نخستین جمهوری پارلمانی آسیای مرکزی خواهد بود.

در همین حال گزارشها از میزان مشارکت بالای مردم در همه پرسی امروز حکایت دارد. طبق این گزارش تا ساعت 15 امروز به وقت محلی حدود 54 درصد از واجدین شرایط در شهر جلال آباد در پای صندوقهای رای حاضر شده اند.

زمان همه پرسی تا ساعت 20 به وقت محلی در حوزه های رای گیری ادامه خواهد داشت. به گفته کارشناسان این میزان از مشارکت مردمی در یک انتخابات در قرقیزستان بی نظیر بوده است.

گفتنی است نخستین نتیجه همه پرسی، فردا دوشنبه اعلام خواهد شد. با این حال نگرانیها از احتمال شعله ور شدن آتش درگیریها در صورت اعلام نتایج قعطی همه پرسی امروز همچنان به قوت خود باقی است.