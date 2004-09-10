تصميمات اجرايي با ايجاد كانونهاي تفكر تسهيل مي شوند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتررضا منصوري تصريح كرد: كانون تفكر كه در كشورهاي خارجي با اصطلاح Think Tank نامگذاري شده اند واحدي غيردولتي يا دولتي، غير انتفاعي يا انتفاعي است كه درارائه نظرات وديدگاه ها كاملا مستقل عمل مي كند وهدف آن انجام مطالعه، ايده پردازي وپژوهش براي تصميم گيري ها وسياست گذاري ها درزمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي ودفاعي وارائه ايده وراه حل براي مشكلات و چالشها وآينده انديشي درموضوعات مورد نظر مديران و سياستگذاران متقاضي بخش دولتي يا خصوصي وكمك به تصميم سازي براي آنان است.

معاون پژوهشي وزارت علوم افزود: كانون هاي تفكر يكي از انواع واحدهاي تحقيق و توسعه است كه مطالعه و يا پژوهش را معمولا به سفارش انجام مي دهد.

وي اضافه كرد: در عرف استاندارد شده بين المللي به كانون هاي تفكر واحدهاي پژوهشي و توسعه تحقيقاتي گفته مي شود. كانون تفكر يكي از انواع مراكز پژوهشي است كه با ديگر واحدهاي پژوهشي متفاوت عمل مي كند. واحدهاي پژوهشي يا مراكز پژوهشي ديگر روي يك موضوع علمي كار مي كنند اما در كانون تفكر كار پژوهشي را در تمامي رشته ها و شاخه هاي علمي مي توانند انجام دهند. هدف اصلي اين است كه تعداد كانون هاي تفكر در بخش خصوصي افزايش يابد.

دكتر رضا منصوري در ادامه گفت: مطالعات آينده انديشي و ارزيابي و تحليلگري در موضوعات مورد نظر، مطالعه، تحقيق و تحليل و تهيه پيشنهاد در زمينه سياستها و برنامه ريزي راهبردي، ارائه راه حل براي سوالها و چالشهاي سازماني، مديريتي و اجتماعي و شناسايي فرصت هاي مهم، شناسايي، توصيف و تعريف دقيق مسائل مورد نظر و ارائه ديدگاه هاي تحليلي در خصوص سياستهاي مرتبط با موضوع، تبديل ايده هاي كلي و پيشنهادهاي اوليه به سياست ها و برنامه هاي كلي، ايجاد زمينه لازم براي تضارت آرا در موضوع از طريق برگزاري همايش ها و ... و ارائه يافته هاي مطالعاتي براي كارشناسان، مديران سازمانهاي متقاضي از اهداف اين كانون ها هستند.

وي تصريح كرد: برخلاف شرايط لازم براي تاسيس گروه هاي پژوهشي، براي ايجاد كانون تفكر حضور شخصي با مدرك دكتراي تخصصي الزامي نيست . با توجه به طرح كانون تفكر با حضور سه كارشناس ارشد با تاسيس گروه مطالعات و 6 كارشناس ارشد با تاسيس مركز مطالعات موافقت مي شود .