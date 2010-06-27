هشدار به داوطلبان کنکور / توجهی به پیامکهای مشکوک نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای آورده است: "اخیراً افرادی با ارسال پیامک به تلفن همراه داوطلبان با هدف ایجاد تشویش و اضطراب سعی در سوء استفاده از داوطلبان دارند لذا این سازمان ضمن پیگیری موضوع از طریق دستگاههای ذیصلاح موکدا توصیه می کند با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری آزمون سراسری سال 89 مراقب ترفندهای مغرضانه افراد باشند و در صورت لزوم، سازمان را برای پیگیری موضوع مطلع کنند."

در این اطلاعیه تاکید شده است: سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ وجه از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی نمی کند.

همچنین سازمان سنجش درباره تهیه نسخه ای از پرینت کارت ورود به جلسه آزمون نیز نکاتی را به داوطلبان یادآور شده است.

بر این اساس، داوطلبان باید با وارد کردن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه، یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.



کارت ورود به جلسه شرکت در آزمون سراسری سال 1389 داوطلبان از روز شنبه 5-4-89 تا چهارشنبه 9-4-89 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی کارت ورود به جلسه شرکت در آزمون سراسری سال 1389 داوطلبان از روز شنبه 5-4-89 تا چهارشنبه 9-4-89 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

داوطلبان باید با وارد کردن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه، یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.