به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامرضا خلف رضایی عصر یکشنبه در جمع مردم اردبیل در مصلای این شهر اظهار داشت: امیدواریم بی بند و باری در حجاب و عفاف با تذکر و ارشاد برطرف شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای مقابله با بدحجابی در جامعه به مشارکت و همکاری مردم نیاز دارد، افزود: در صورت بی‌اعتنائی، با متخلفان و متجاوزان از حدود الهی و حریم قانون برخورد خواهیم کرد و این برخورد را وظیفه شرعی و قانونی خود می دانیم.

رئیس کل دادگستری استان همچنین جرم‌زدایی، حبس زدایی و کاهش اطاله دادرسی را از برنامه‌های مهم قوه قضائیه در 10 سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: علاوه بر این، اجرای دقیق و کامل قانون و نیز پیشگیری از وقوع جرم از سیاستهای ریاست جدید قوه قضائیه است.

وی با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان اردبیل ابراز داشت: علیرغم کمبود نیروی قضایی در استان، دادگستری با 116 قاضی در سال گذشته به 113 هزار پرونده رسیدگی و برای آنها حکم صادر کرده است.

خلف رضائی متذکر شد: در سال گذشته نیز بالغ بر 57 هزار پرونده در شورای حل اختلاف استان رسیدگی شده بود که از این تعداد 16 هزار و 203 فقره پرونده با صلح و سازش و عفو مختومه شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در سال گذشته 189 زندانی با کمک ستاد دیه استان و با پرداخت حدود 24 میلیارد ریال آزاد شده و به آغوش خانواده های خود بازگشته‌اند.