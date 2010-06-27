به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته صنایع و معادن گفت: مجتمع فولاد غرب که در منطقه شهرک صنعتی نیزار قم قرار دارد، از توان تولید 500 هزار تن ورق فولاد در سال برخور‌دار است و هر چند در فروردین‌ماه راه اندازی شده است اما 6 ماه برای رسیدن به نهایت ظرفیت تولید وقت لازم دارد و بر این اساس امیدواریم این مجتمع عظیم در هفته دولت یا سفر استانی رئیس جمهور به قم افتتاح شود.



وی در خصوص کارخانه سیمان که در شهرک صنعتی نیزار در حال احداث است ابراز داشت: این کارخانه طبق برنامه باید در سال گذشته به بهره‌برداری می‌رسید اما با توجه به سیاست‌ها‌ی انقباضی مالی، افتتاح این کارخانه به امسال موکول شد و امید‌واریم با توجه به80 درصد پیشرفت فیزیکی، در دهه فجر بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم.



آوری‌فرد در رابطه با سند توسعه استان نیز خاطر‌نشان کرد: بر اساس این سند که با زحمت کارشناسان فراهم شده است یکی از اولویت‌های ما استقرار تمامی صنایع در شهرک‌های صنعتی است، چرا که حضور آن‌ها در خارج از شهرک‌ها هم ظاهر شهر را زشت می‌کند و هم نمی‌توان امکانات لازم را برای آنها فراهم کرد.



وی افزود: البته این مسئله چند استثنا دارد از قبیل صنایع کوچک روستایی که باید در کنار روستاها باشند و صنایع معدنی که انتقال آن‌ها به مناطقی دور از منبع اصلی توجبه اقتصادی ندارد.



آوری‌فرد با اشاره به فرار سرمایه از استان تصریح کرد: یکی از دلایلی که سرمایه‌گذارها از قم فرار می‌کنند این است که وقتی می‌خواهند صنعتی را راه اندازی کنند در همان بدو کار با تهیه تعداد زیادی استعلام روبر می‌شوند که گرفتن آنها کار سخت و زمان‌بری است.



وی ادامه داد: ولی اکنون در حال تهیه بسته‌‌ای هستیم که بر اساس آن آب، برق و دیگر استعلامات آماده باشد تا سرمایه‌گذار در این رابطه با مشکل روبرو نشود.



حرکت به سمت صنایع مادر اولویت ما است



رئیس سازمان صنایع و معادن قم با بیان این که حرکت به سمت صنایع مادر از اولویت‌های ما است گفت: در حال حاضر صنایع کوچک و بزرگ مختلفی در استان فعال هستند و برای تکمیل چرخه صنعت باید به سمت صنایع بزرگ حرکت کنیم.



وی افزود: وقتی یک صنعت مادر در منطقه مستقر می‌شود وجود صنایع جانبی بسیاری را به همراه می‌آورد و راه‌‌اندازی کارخانه‌های کوچکتری را از لحاظ اقتصادی توجیه می‌کند.



آوری‌فرد، دیگر اولویت این اداره را استقرار صنایعی اعلام کرد که در آنها از تکنولوژی روز استفاده شده باشد و گفت: صنایعی که با تکنولوژی روز منطبق هستند مضرات کمتری دارند و به همین دلیل وقتی کارخانه آلمینیوم اراک را به ما پیشنهاد دادند به همین دلیل آن را رد کردیم.



وی افزود: علاوه بر آنکه تکنولوژی روز را وارد می‌کنیم باید سعی کنیم از بالاترین تکنولوژی‌ها استفاده کنیم چرا که اکنون با کمال تأسف صنعت ما محدود شده است به انجام تغییراتی بر روی مواد معدنی و فروش آنها و به دلیل این که مردم قم به واسطه فعالیت در این صنایع تنها به کار یدی اکتفا می‌کنند، از لحاظ در‌آمد سرانه رتبه پایینی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.



رئیس سازمان صنایع و معادن قم با اشاره به خروج نیروهای با استعداد و نخبه استان و در مقابل ورود نیرو‌های فاقد مهارت به داخل تصریح کرد: اگر صنایع با تکنولوژی بالارا وارد کنیم دیگر جوانان نخبه استان را از دست نمی‌دهیم و سطح درآمدی مردم نیز ارتقا پیدا می‌کند.



وی یکی دیگر از مشکلات صنعنی استان را کامل نبودن چرخه صنعت در آن دانست و اظهار داشت: متأسفانه اکنون در قم اوضاع به گونه‌ای‌ است که یک بخش از چرخه یک صنعت در یک استان و بخش دیگر در خارج از قم و بخش سوم دوباره در قم انجام می‌شود که این مسئله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده می‌شود و به همین دلیل استقرار تمامی مراحل یک صنعت در داخل استان دیگر اولویت مهم ما است.



آوری‌فرد با اعلام حمایت از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اضافه کرد: استقرار صنایع و واحد‌های پسماند در حد نیاز استان بسیار ضروری است چرا که بسیار از آنچه کا ما اکنون دور می‌ریزیم می‌تواند با کمی فعالیت مجددا با ارزش شود.



کلینیک آسیب شناسی صنایع استان راه اندازی می‌شود



وی گفت همانطور که یک انسان احتیاج به متخصص درمان دارد صنایع نیز به متخصصینی احتیاج دارند که آن‌ها را بررسی و برای آن نسخه ارائه دهد چرا که حتی برخی از حمایت‌های ما ممکن است آسیب زا باشد.



رئیس سازمان صنایع و معادن قم تأکید کرد: با همکاری محیط زیست تلاش می‌کنیم تمامی واحدهای آلاینده را در سال جاری از منطقه حریم شهر خارج کنیم ولی باید در نظر داشت که صاحبان این صنایع مقصر نیستند چرا که در ابتدا داخل شهر نبوده‌اند و شهر به آنها رسیده است.



وی در رابطه با شهرک صنعتی نیزار گفت: از سال 80 مطالعه بر روی این شهرک آغاز شده است و منطقه نیزار به دلیل قرار گرفتن بر روری خط انتقال گاز، نفت، برق، خط انتقال آب سد 15 خرداد و سرشاخه‌های دز، نزدیکی به جاده قم- اصفهان و عدم امکان کشاورزی در این منطقه بهترین انتخاب برای احداث شهرک صنعتی است.