جزئیات پیامکهای سیاسی و انتخاباتی به کنکوریها/ برخورد با SMS دهندگان

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید ظهور و فعالیت شبکه ای برای انتشار پیامکهای سیاسی درباره کنکور گفت: عده ای متأسفانه به قول تبریزیها حاضر می شوند برای به دست آوردن یک دستمال، بازار بزازها آتش بگیرد. این افراد برای اینکه سود اقتصادی ببرند یا از نظر سیاسی به مقاصد خود برسند حاضر می شوند 5/1 میلیون جوان را مضطرب کنند. مسئولان باید این افراد را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند و با آنها برخورد قضایی کنند. این افراد جرم کوچکی مرتکب نشده اند. باید محاکم قضایی آنها را وادار کنند که یا حرفشان را اثبات کنند و یا تاثیر حرفهای کذبشان را حساب کنند و متناسب با آن جریمه شوند.

وی با بیان اینکه پیامکی با این مضمون به داوطلبان ارسال شده است که "داوطلبانی که در جریانات انتخابات و راهپیماییهای پس از انتخابات شرکت کرده اند در کنکور پذیرفته نمی شوند" گفت: بازار کنکور گرم است و عده ای که مقاصد اقتصادی یا سیاسی دارند در صدد سوء استفاده از این بازار برآمده اند. افرادی که این پیامک را ساخته و در صدد انتشارش برآمده اند نه انصاف دارند و نه دین. اگر این افراد با دولت مخالفتی دارند به داوطلبان کنکور چه ارتباطی دارد. بچه های مردم چه گناهی کرده اند. اگر سازندگان این پیامکهای دروغین قصد تضعیف دولت را دارند یک راه دیگر برای کار خود پیدا کنند.

رئیس سازمان سنجش افزود: افرادی که اظهارات دروغین و بیهوده درباره کنکور را از طریق پیامک منتشر می کنند غیر از اینکه اعصاب داوطلبان را خرد کنند چه سودی می برند. اگر به فرض محال اظهارات آنها درست هم باشد انتشار آن در حال حاضر چه حسنی دارد.

سرورالدین در تحلیل این پیامکها به مهر گفت: می گویند در سر جلسه کنکور حاضر نشوید. صد در صد و قاطع می گویم پیامک هایی که در راستای تشویش آفرینی داوطلبان کنکور پخش شده است از طرف افراد سودجو، بی انصاف و بی دین است. اینها یک عده افرادی هستند که هر چه می خواهند می گویند و بعد هم اظهار پشیمانی می کنند.

رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه برای داوطلبان پیام دارم تاکید کرد: به یکایک داوطلبان پیام می دهم که از همین الآن تا پایان آزمون دیگر به هیچ خبری در رابطه با آزمون توجه نکنند و همه را دروغ فرض کنند به جز خبرهایی که توسط سازمان سنجش اعلام شود. هر فردی از سازمان سنجش نیز نقل قول کرد باز هم دروغ است. اگر پیامک به دست داوطلب رسید و از سازمان سنجش نقل قول کرده بود باز هم دروغ است. سازمان سنجش اطلاعات و نشانی های کلیه داوطلبان را دارد و اگر بخواهد خبررسانی کند توانش را دارد. همچنین می تواند از ظرفیت های رسانه های رسمی کشور اعم از صدا و سیما، خبرگزاریها و مطبوعات بهره بگیرد.

سرورالدین با بیانی طنرآمیز گفت: از افرادی که این روزها از طریق پیامک در صدد اطلاع رسانی های کذب به داوطلبان کنکور برآمده اند عاجزانه استدعا می کنم اگر حسن نیت دارند این چند روز را دست از خدمت بردارند و بعدا به خدمتشان ادامه دهند!

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه تعقیب منتشرکنندگان این پیامکها در چه مرحله ای قرار دارد به مهر گفت: ردیابی این افراد وظیفه سازمان سنجش نیست و نهادهای مسئول این کار باید به این امر بپردازند. نهادهای مسئول این کار را قطعا انجام می دهند.