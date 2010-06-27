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۶ تیر ۱۳۸۹، ۲۱:۰۸

صدور 107 هزار تن کالا از استان قزوین به خارج از کشور

صدور 107 هزار تن کالا از استان قزوین به خارج از کشور

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان قزوین از صدور بیش از 107هزار تن کالا از گمرک قزوین به خارج از کشور خبر داد.

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این کالاها از نظر وزن 31 درصد و ارزش 17 درصد افزایش داشته است.

به گفته علیدوستی ارزش این کالاها که شامل کاشی و سرامیک، مواد شوینده، ورق گالوانیزه، کولر و کالاهای صنعتی است 48 میلیون دلار است که به مقصد کشورهای آسیای میانه، ارمنستان، عراق و افغانستان صادر شده است.
 
مدیرکل گمرک استان اضافه کرد: همچنین در سه ماهه اول امسال 23 هزار تن کالا به ارزش 116 میلیون دلار وارد گمرک استان شده که از نظر وزنی 12 درصد کاهش و ارزش ریالی 15 درصد افزایش داشته است.
 
وی درآمد سه ماهه اول سال جاری گمرک قزوین را 190 میلیارد ریال اعلام کرد.
 
کد مطلب 1107913

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