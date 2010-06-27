صدور 107 هزار تن کالا از استان قزوین به خارج از کشور

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این کالاها از نظر وزن 31 درصد و ارزش 17 درصد افزایش داشته است.

به گفته علیدوستی ارزش این کالاها که شامل کاشی و سرامیک، مواد شوینده، ورق گالوانیزه، کولر و کالاهای صنعتی است 48 میلیون دلار است که به مقصد کشورهای آسیای میانه، ارمنستان، عراق و افغانستان صادر شده است.

مدیرکل گمرک استان اضافه کرد: همچنین در سه ماهه اول امسال 23 هزار تن کالا به ارزش 116 میلیون دلار وارد گمرک استان شده که از نظر وزنی 12 درصد کاهش و ارزش ریالی 15 درصد افزایش داشته است.



وی درآمد سه ماهه اول سال جاری گمرک قزوین را 190 میلیارد ریال اعلام کرد.

