انجام 45 هزار مورد کلرسنجی آب آشامیدنی در شهرهای استان قزوین

علی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: شش هزار و 636 فقره آزمایش باکتریولوژی و هتروترف از آب شرب شهرهای استان با مطلوبیت 100 درصد انجام شد.

وی گفت: برون سپاری در17 شهر در حوزه انرژی و تله متری انجام شده و در بخش ابزار دقیق و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری بدلیل حساسیت بالا در حال مذاکره با پیمانکاران مربوط و ارزیابی امور هستیم که در صورت توافق قرار داد لازم منعقد خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی سال گذشته 17 هزار و 700 دستگاه کنتور خراب و فرسوده مشترکان این شرکت تعویض شد و در همین مدت دو هزار و 100 حادثه در شبکه اصلی و 17 هزار و600 مورد حادثه در شبکه فرعی و انشعابات مشترکان رخ داد.

وی نصب شش دستگاه کلر سنج آنلاین مخازن شهر های قزوین، اقبالیه، تاکستان و محمدیه، چهار دستگاه در شبکه الوند و ضیاءآباد را از دیگر اقدامات سال گذشته شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین عنوان کرد.

معاون بهره برداری شرکت آبفا بیان کرد: طول خط انتقال فاضلاب شهرقزوین از نقطه خروجی شهر تا محل تصفیه خانه حدود 14کیلومتر است که بوسیله 9 دستگاه پمپ فاضلاب شهری به سمت تصفیه خانه مذکور پمپاژ می شود.

صراف یادآور شد: سه کار گروه مرتبط با این سیستم شامل کار گروه های اصلی سیستم تعمیرات و نگهداری، نظارت بر دستورالعمل های نگهداری و سیاست گذاری الکتروپمپها تشکیل و جلسات آن به طور منظم برگزار شده است.