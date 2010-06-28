شنا کردن در کانال آبیاری دشت قزوین مرگ آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین یدالله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با توجه به شروع فصل گرما و افزایش آب کانالها برای آبیاری مزارع کشاوزری متاسفانه علیرغم نصب تابلوهای هشدار دهنده (شنا ممنوع) و هشدارهای مکرر از طریق رسانه های گروهی و جراید بازهم مشاهده می شود که برخی افراد به ویژه جوانان با شنا کردن در این کانالها جان خود را به خطر می اندازند.

ملکی افزود: با توجه به حجم زیاد و جریان شدید آب در فصل جاری برخی افراد وسوسه می شوند در این کانالها شنا کنند که بدلیل شیب تند کانال و جریان سقلی آب و عدم امکان دسترسی به سطح کانال، شنا کردن در این کانالها بطور جدی خطر غرق شدن را به دنبال دارد.

ملکی یادآور شد: در دهانه دریچه ها که حجم خروجی آب زیاد است معمولا شاهد حضور افرادی برای شنا کردن هستیم که بروز هرگونه حادثه ناگوار از شنای افراد در کانالها به ناچار منجربه قطع آب در شبکه آباری دشت قزوین می شود که این کار موجب وارد شدن خسارات قابل توجهی به کشاورزان و بهره برداران در فصل آبیاری مزارع می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین از خانواده ها خواست ضمن کنترل رفتار فرزندان خود، آنها را از خطرات جدی شنا کردن در کانالهای آبیاری دشت قزوین آگاه کنند تا شاهد تکرار حوادث ناشی از غرق شدن افراد نباشیم.