"طرح قرآن در خانه" در استان قزوین اجرا می شود

ندا کعبه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این طرح فرصتی را برای فعالان قرآنی شاهد و ایثارگر شاغل فراهم کرده که قرآن را به سهولت و در منزل فرا بگیرند.

وی افزود: در قالب این طرح، آموزش ترجمه، تفسیر و مفاهیم قرآن به صورت غیرحضوری و با ارائه کتاب‌های آموزشی اجرا می‌شود.

مسئول کانون فرهنگی شاهد در قزوین اظهار داشت: در هر سال 10 جزء قرآن با این روش به قرآن‌آموزان شاهد و ایثارگر آموزش داده شده و در پایان هر دوره نیز مدرک قرآن‌آموزی به آنان اعطا می‌شود.

وی یادآور شد: دوره اول طرح قرآن در خانه از فروردین ماه امسال آغاز شده و 100 نفر در این طرح شرکت کرده‌اند.

کعبه تصریح کرد: 200 سئوال در پایان هر دوره در اختیار قرآن‌آموزان قرار می‌گیرد و چنانچه به 180 پرسش پاسخ دهند به مرحله بعد راه می‌یابند.