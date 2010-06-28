تیم MRL دانشگاه قزوین در مقام سوم جهان

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در ادامه رقابت های جهانی روبوکاپ سنگاپور تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام سوم جهان را در لیگ فوتبالیست سایز کوچک به دست آورد.

در تاریخ حضور تیم های ایرانی در مسابقات جهانی روبوکاپ، این برای نخستین بار است که یک تیم ایرانی در رده های برتر این لیگ قرار می گیرد.

تیم MRL در بازی رده بندی با تیم KIKS ژاپن مسابقه داد که با نتیجه چهار بر یک موفق به کسب مقام سومی جهان شد.

در این لیگ سه تیم ایرانی دیگر تیم OMID از دانشگاه شاهد، تیم IMMORTAL از علم و صنعت و تیم PERSIAN از دانشگاه امیر کبیر نیز حضور داشتند که به مرحله نیمه نهایی را ه نیافتند.

هم چنین در لیگ ربات واقعیت ترکیبی تیم قدرتمند BAHIA از دانشگاه BAHIA برزیل در دیدار رده بندی توسط تیم MRL شکست خورد و تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام سومی جهان دست یافت.

در این لیگ هشت تیم شرکت داشتند که تیم MRL تنها تیم ایرانی این لیگ محسوب می شد.



