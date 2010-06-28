احتمال راه اندازی اولین طرح ذخیره سازی گاز تا پایان اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی در جمع خبرنگاران با اشاره به مصرف روزانه بالغ بر 540 میلیون متر مکعب گاز در کشور، گفت: با توجه به این حجم مصرف باید حداقل روزانه توانایی ذخیره سازی 110 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را داشته باشیم.



معاون وزیر نفت از عدم راه اندازی طرحهای ذخیره سازی گاز طبیعی در کشور به عنوان یک چالش جدی پیش روی صنعت گاز یاد کرد و افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی ایجاد سه تا چهار طرح ذخیره سازی گاز آغاز شده اما حتی با بهره برداری از این طرحها امکان پاسخگویی به نیازهای فعلی کشور وجود ندارد.



مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به شناسایی 50 تا 60 مخزن جدید در نقاط مختلف کشور برای ذخیره سازی گاز طبیعی، تصریح کرد: مطالعات این موقعیت های ذخیره سازی گاز بر اساس سنگ مخزن و میزان ظرفیت ذخیره سازی گاز در دست اقدام است.

وی با تاکید بر اینکه در کنار مخازن ذخیره سازی گاز باید شبکه خطوط لوله برای انتقال گاز از مخازن به مبادی مصرف توسعه یابد، بیان کرد: در حال حاضر ایجاد 4 مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی در دستور کار شرکت ملی گاز قرار دارد.

احتمال راه اندازی اولین طرح ذخیره سازی گاز تا اسفند



این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز در خصوص راه اندازی اولین طرح ذخیره سازی گاز در مخزن سراجه قم تا هفته دولت، توضیح داد: یکی از پیش نیازهای راه اندازی طرح ذخیره سازی گاز در مخزن سراجه قم تامین توربوکمپرسورهای گازی از خارج کشور است.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه بخشی از توربوکمپرسورهای گازی این طرح با تاخیری حدود سه ماهه اردیبهشت ماه امسال وارد کشور شده است، اظهار داشت: هم اکنون فعالیتها به صورت شبانه روزی در مخزن ذخیره سازی سراجه قم در حال انجام است.



معاون وزیر نفت در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر راه اندازی ذخیره سازی گاز در سراجه قم تا پایان شهریور ماه امسال، اعلام کرد: نمی دانم اما تلاش می کنیم تا پایان سالجاری این طرح را در مدار بهره برداری قرار دهیم.

بازخوانی اظهارات گذشته مسئولان درباره سراجه قم



مسعود سامی وند مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز اردیبهشت ماه امسال در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تهران با تاکید بر راه اندازی اولین طرح ذخیره سازی گاز ایران در نیمه نخست سالجاری، گفته بود: ظرفیت مخزن سراجه قم 3.3 میلیارد مترمکعب بوده که قصد داریم در این مخزن روزانه در فصول گرم 7.3 میلیون متر مکعب گاز تزریق و در فصول سرد 10 میلیون مترمکعب گاز برداشت کنیم.



جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز فروردین ماه امسال در خصوص طرح ذخیره سازی سراجه قم، اظهار کرده بود: در حال حاضر بخش عمده عملیات اجرایی طرح ذخیره سازی گاز در سراجه انجام شده و پیش بینی می کنیم تا پایان نیمه نخست سالجاری تزریق گاز به مخزن سراجه راه اندازی شود.



این در حالی است که اوجی معاون وزیر نفت دی ماه سال گذشته با اشاره به اینکه اولین طرح ذخیره سازی گاز ایران در مخزن سراجه قم تا اردیبهشت سال 89 راه اندازی می شود، بیان کرده بود: با نصب و راه اندازی توربو کمپروسور تزریق گاز تا اسفند ماه 1388 امکان تزریق و برداشت گاز در سراجه فراهم می شود.



حمد الله محمدنژاد معاون وزیر نفت هم اخیرا یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت گاز کشور را فقدان مخازن زیرزمینی گاز طبیعی عنوان کرده و گفته است: تاکنون حتی یک مخزن برای ذخیره سازی گاز طبیعی ایجاد نشده و این در حالی است که برخی از کشورهای اروپایی که حتی یک متر مکعب تولید گاز ندارند، با ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز را از سایر کشورها می خرند و ذخیره می کنند.



در حال حاضر ایالات متحده آمریکا با ذخیره سازی 110 میلیارد متر مکعب گاز در 417 مخزن، روسیه با ذخیره سازی 90 میلیارد متر مکعب گاز در 23 مخزن، اکراین با 34.1 میلیارد متر مکعب گاز در 12 مخزن، آلمان با 20 میلیارد متر مکعب در 41 مخزن، ایتالیا با 18 میلیارد متر مکعب گاز در 10 مخزن و کانادا با 14.1 میلیارد متر مکعب گاز در 42 مخزن بزرگترین ذخیره کنندگان گاز جهان به شمار می روند.