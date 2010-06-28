حجت‌الاسلام عبدالله نظرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص فلسفه حجاب اظهار داشت: حجاب یکی از ضروریات دین اسلام است و مبانی حجاب در قرآن و احکام دینی به عنوان یک امر ضروری به اثبات رسیده و در میان احکام شرعی نیز مراجع عظام تقلید با نگاه اجتماعی و استنباطی از منابع شریعت این امر را استخراج کرده‌اند.



وی افزود: حکمت حجاب زن در اسلام محدودیت نیست بلکه اکرام و حفاظت زن در مقابل ناهنجاری‌ها و اعمال خلاف عفت و شأن وی است.



وی تصریح کرد: حکمت‌ها نشان می‌دهد که در صدر اسلام زن به وسیله حجاب خود را در مقابل تهدیدات اجتماعی حفظ می‌کرده است.



وی درباره جایگاه امر به معروف در شریعت اسلام نیز یادآور شد: امر به معروف وقتی به عنوان یک امر واجب شرعی جزو احکام دین قرار داده شده اگر خدشه‌ای به آن وارد شود وظیفه تمامی مسلمانان است که نسبت به این معروف و اشاعه و جلوگیری از تخریب آن اقدام کنند.



نظرزاده ادامه داد:‌ نکته اساسی این است که امر به معروف و نهی از منکر آیا از قبیل نماز خواندن و یا نماز نخواندن است که به خود انسان‌ها مربوط است و دولت اسلامی وظیفه ندارد در مجامع عمومی نسبت به این مسئله تذکر دهد و یا از قبیل روزه است که اگر کسی در انظار عمومی تظاهر به روزه‌خواری کرد دولت اسلامی موظف به اجرای قانون است.



وی یادآورشد: اکنون باید بررسی کرد حجاب از کدام یک از این دو اشکال است آیا مثل نماز امری درونی است یا همانند روزه امری بیرونی است.



وی افزود: ممکن است کسی روزه نباشد اما چون تجاهر به روزه خواری نمی‌کند کسی حق برخورد با او را ندارد، حجاب نیز همین گونه است از آنجا که حجاب در مقابل دیدگان مردم و یک عرصه اجتماعی است تاثیرات مثبت یا منفی بسیاری در جامعه دارد.



وی به مثالی در این رابطه اشاره کرد و گفت: یک خودرو دارای نشانه‌هایی است که هر یک به نحوه عملکرد صحیح آن مربوط است، در زمینه حجاب نیز شاخص‌هایی در جامعه وجود دارد که نشان دهنده بن مایه و بنیان‌های فکری، رفتاری، اندیشه و باور مردم است.



نظرزاده افزود: همان طور که در بروز اختلال یک خودرو باید به دنبال علت اصلی را جستجو کرد در زمینه عفاف و حجاب نیز باید مسائل عمیق را مورد کنکاش قرار داد.



ارکان انتقال فرهنگ



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خانواده، ‌آموزش،‌ جامعه و سیستم ارتباط جمعی را چهار رکن فرهنگی انتقال ارزش‌ها و باورها و مهم‌ترین اجزا و عناصر انتقال فرهنگ دانست و تصریح کرد: اگر این ارکان با هم هماهنگ باشند انتقال ارزش‌ها و باورها درست انجام شده و با یک پویایی، جامعه دچار گسست بین نسل‌ها نخواهد شد اما وقتی فرهنگ دچار انسداد شود ارتباط و تعامل نسل‌ها از بین می‌رود.



وی با بیان اینکه باید به دنبال این باشیم که چرا مادر محجبه نتوانسته فرهنگ حجاب را به دختر خود منتقل کند ادامه داد: چه بسا ممکن است ارزشی را مادر به فرزند خود منتقل کند اما در فضای جامعه خلاف آن ارزش به فرد تزریق شود که این امر گسست فرهنگ‌ها را به وجود می‌آورد.



نگاه به تعلیم و تربیت، همه‌جانبه‌نگر نیست



نظرزاده یادآور شد: متاسفانه نگاه ما به تعلیم و تربیت یک نگاه سیستمی و همه جانبه‌نگر نیست و این چهار رکن فرهنگی انتقال ارزش‌ها یعنی صدا و سیما، آموزش و پرورش، خانواده و فضای جامعه همدیگر را خنثی کرده و زمینه را برای ورود فرهنگ‌های تهاجمی فراهم می‌سازد.



وی اظهار داشت: انتقال فرهنگی باید بر اساس بن‌مایه‌های فرهنگی صورت گیرد اما اکنون مشکل اصلی عدم هماهنگی و یک سویه نگری در این چهار رکن نه تنها در بحث حجاب بلکه در سایر ارزش‌ها و رفتارهاست.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: بسیاری از ناهنجاری‌ها ناشی از فضای آلوده جامعه است چه بسا پدری مومن و مقید به اصول اسلامی است اما در تربیت فرزند خود دچار مشکل است زیرا بچه‌ها هنگامی که عملکردهای نادرست در سینما و در سطح مدرسه از همسالان خود را می‌بینند به سمت آن جذب می‌شوند.



فرصت بی‌رغیب آموزش برای دولت



نظرزاده خاطرنشان کرد: فرصت آموزش برای جامعه‌سازی یک فرصت بی‌رقیب برای دولت است که هیچ یک از نظام‌ها این فرصت را ندارند از این رو لازم است تا از این موقعیت که در کشور ما حداقل 12 سال بر عهده وزارت آموزش و پرورش است برای تربیت صحیح و اسلامی کودکان و نوجوانان استفاده شود.



وی با بیان اینکه در مدت 70 سال جوامع کمونیستی چنان ارزش‌ها و باورهای مارکسیستی و کمونیستی را در ذهن فرزندان خود نهادینه کردند که موفق به ایجاد یک جامعه یکدست شدند، بیان داشت: علت اصلی موفقیت آنها استفاده از فرصت آموزش و ایجاد فضای مطلوب جامعه بود به گونه‌ای که فلسفه مارکسیستی را تبدیل به کتاب کرده و از همان دوران ابتدایی به خورد فرزندانشان دادند.



وی تصریح کرد: این در حالی است که ما به وسیله دین و شریعت اسلامی که متناسب با فطرت انسانی و مبانی عقلی است هنوز نتوانسته‌ایم حوزه‌هایی که در اختیار جامعه‌سازان است را به نفع هنجارسازی و رفتارسازی دینی جلو ببریم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: در تلویزیون تنها به تشریح احکام اسلامی برای افزایش آگاهی افراد تلاش می‌کنند نه باوری که منجر به تغییر رفتار شود.



نظرزاده اضافه کرد: لازمه برون رفت از این بن بست هماهنگی در تمامی اجزای انتقال فرهنگ و بهره‌گیری از تعلیم و تربیت صحیح است تا برغم تمامی سلایق، افراد در اجتماع رفتارهای منطبق با شریعت اسلامی داشته باشند.