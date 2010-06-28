به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در دیدار با معتکفین ساروی در مسجد جامع ساری افزود: اعتکاف حال و هوای معنوی و خوش زبانی برای انسان ایجاد می کند و سبب مقابله با تهذیب نفس فرد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت و ماندگاری ارزش های انقلاب و اسلام به مدد حضور جوانان در مراسمات مذهبی نظیر اعتکاف است که باید تقویت شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه پیامبران برای تکمیل گذشته و معرفی آینده مبعوث شدند تصریح کرد: قیام عاشورا را حسین ایجاد و بقاء و ماندگاری آن توسط حضرت زینب صورت گرفته است.

طبرسی با بیان اینکه علت بقای دین پیامبر در عاشورا و زینب است، یادآور شد: جوانان با حفظ ارزش های اسلامی و ولایت پذیری فرهنگ حسینی و زینبی را در جهان ترویج می دهند.

به گزارش مهر، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران نیز با حضور در جمع معتکفین جوان حسینیه ابوالفضل شهر ساری با اشاره به اینکه ماندگاری و پویایی انقلاب و اسلام به مدد رشادتهای پاک جوانان این مرز و بوم است، افزود: اکنون جوانان ایرانی متقی با حضور روحانی در مراسمات اعتکاف بر تمامی توطئه های دشمن چیره خواهند شد.

وی با بیان اینکه ترویج ارزش های دینی، تبعیت از ولایت فقیه و مقابله با تهذیب نفس در مراسمات روحانی اعتکاف متجلی می شود افزود: مادامی که جوان پاک ایرانی بر ولی امر مسلمین جهان تبعیت کند هیچ دشمن و نیروی خارجی را یارای نفوذ و مقابله با این افکار پاک نخواهد بود.

استاندار مازندران همچنین با گرامیداشت هفتم تیرماه سالروز شهادت دکتر شهید بهشتی و 72 تن از یارانش در حزب جمهوری اسلامی اظهار داشت: مسئولین و خدمتگزاران انقلاب اسلامی باید منش و سیره این شهیدان را سرلوحه فعالیت های خدمتی خود قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، رئیس و مسئولین اداره تبلیغات اسلامی و اوقاف ساری، فرماندار و شهردار مرکز استان، استاندار و نماینده ولی فقیه در مازندران را در این دیدارها همراهی کردند.