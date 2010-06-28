به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رزاقی شامگاه یکشنبه در مراسم سالگرد شهدای هفت تیر و شهید بهشتی در مسجد جامع ساری افزود: خطر نفاق همواره در همه جوامع تهدید آمیز است که شهید بهشتی برای برخورد با این معضل مبارزه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: شهید بهشتی در مقابل خط نفاق از هیچ تلاشی فروگذار نبود و امام، انقلاب و اسلام را از این نفاق و دورویی مصون نگه داشت.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه شهید بهشتی عالمی آگاه، مدیری ولایتمدار و شهیدی مظلوم بود، تصریح کرد: این شهید والامقام در سنگر مبارزه با نفاق سرآمد بود و خوش درخشید.

رزاقی با بیان اینکه بهشتی یک عالم روحانی، آگاه، زبان شناس و بصیر بود، یادآور شد: این شهید مظلوم همواره در دوران پربار خدمتش با افرادی که قصد تخریب افکار ولایی و جایگاه ولایت فقیه را داشتند برخورد کرد.

وی با اعلام اینکه شهید بهشتی در تبیین جریان ولایت فقیه بسیار اثرگذار بود، افزود: مدیریت شهید بهشتی سبب کنترل دقیق و اداره صحیح کشور شد.

قاضی دیوان عالی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه 60 تصریح کرد: شهادت عنوانی ارزشی بوده که همواره دائمی خواهد ماند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار قضات در احقاق حقوق عامه مردم تاکید کرد: قضات باید شاخص فعالیتهای خود را عامه مردم بدانند.

رزاقی با بیان اینکه ضعف قانونگذاری، حرفه ای نبودن دانش قضات در تصمیم گیری، اطاله دادرسی و اطلاع رسانی ناکافی را از معضلات پیش روی دستگاه قضایی دانست و خواستار رفع سریع این مشکلات از سوی دست اندرکاران امور شد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی همواره در مسیر دین و ولایت، حقوق حقه مردم را باید احیاء و تقویت کند، افزود: جامعه فعلی از نظر اطلاعات قانونگذاری دچار خلاء بوده که نیاز به اطلاع رسانی بیشتری دارند.