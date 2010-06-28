45 پروژه عمرانی در زنجان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، تقی رضایی صبح دوشنبه در بازدید از واحدهای مسکن مهر با بیان اینکه کتابخانه مرکزی، هنرستان موسیقی و هنرستان هنرهای تجسمی دختران زنجان و کتابخانه های مرکزی خرم دره ، قیدار و ابهر را جمله این پروژه هاست، افزود: سعی ما بر این است که سه واحد مسکن مهر تا دور سوم سفر ریاست جمهوری به زنجان به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: همچنین 10 هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد که تا کنون پی سازی بیش از هشت هزار و 800 واحد آن انجام شده است.

رضایی افزود: 750 هزار هکتار بافت فرسوده در استان زنجان داریم که محدوده آنها مشخص است و مالکان این بافت ها می توانند با دریافت وام اقدام به نوسازی ان ها کنند .

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان با اشاره به محور داودقلی-دلجویی گفت: اعتبارات مربوط به وزارت مسکن برای این پروژه اختصاص یافته و تملک زمین ها نیز انجام شده است و سازمان مسکن و شهرسازی مسئولیت دیگری در این پروژه ندارد .

رضایی افزود: اعتبار تمام شده این پروژه ها 70 میلیارد تومان است که 9 میلیارد تومان آن امسال اختصاص یافته است .

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان با اشاره به شرایط چهارگانه واگذاری مسکن مهر افزود: کسانی که این شرایط را ندارند می توانند در قالب طرح خود مالکیت ، 20 میلیون تومان وام مسکن دریافت و برای خرید مسکن اقدام کنند.