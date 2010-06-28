خط تولید میلگرد کلاف صنعتی در نطنز اصفهان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در حال حاضر مجتمع کارخانجات صنایع فولاد و ذوب آهن نطنز در زمینه تولید فولاد و محصولات فولادی کیفیت مناسبی دارد و شمش فولادی، میلگرد شاخه آجدار و ساده با مشخصات A3، انواع میلگرد و مفتول کلاف برای مصارف ساختمانی و صنعتی، مفتولهای کششی، مسوار و گالوانیزه، آرماتور، انواع توری‌های پرسی، گابیون، سیم خاردار، انواع مفتول فنر، مفتول اتومات، مفتول پیچ و پرچ و پین و بست از جمله محصولات تولیدی آن است.

مجموعه تاسیسات مورد نیاز طرح توسعه فولاد نطنز به همت متخصصان داخلی و با پیشرفته ترین تجهیزات نصب و راه اندازی شده است.

این طرح با عنوان مجتمع کارخانجات فولاد و ظرفیت تولید سالانه 800 تا یک میلیون تن میلگرد در کمتر از سه سال اجرا شده و برای 700 نفر اشتغالزایی کرده است.

این مجتمع در مکانی به وسعت 800 هکتار با سرمایه گذاری اولیه سه هزار و 200 میلیارد ریال ساخته شده است.

شهرستان نطنز در شمال استان اصفهان واقع شده است و حدود به 45 هزار نفر جمعیت دارد.