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۷ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۳

با حضور رئیس جمهور؛

خط تولید میلگرد کلاف صنعتی در نطنز اصفهان بهره برداری شد

خط تولید میلگرد کلاف صنعتی در نطنز اصفهان بهره برداری شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: بزرگترین خط تولید میلگرد کلاف صنعتی خاورمیانه صبح دوشنبه با حضور رئیس جمهور در نطنز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در حال حاضر مجتمع کارخانجات صنایع فولاد و ذوب آهن نطنز در زمینه تولید فولاد و محصولات فولادی کیفیت مناسبی دارد و شمش فولادی، میلگرد شاخه آجدار و ساده با مشخصات A3، انواع میلگرد و مفتول کلاف برای مصارف ساختمانی و صنعتی، مفتولهای کششی، مسوار و گالوانیزه، آرماتور، انواع توری‌های پرسی، گابیون، سیم خاردار، انواع مفتول فنر، مفتول اتومات، مفتول پیچ و پرچ و پین و بست از جمله محصولات تولیدی آن است.

مجموعه تاسیسات مورد نیاز طرح توسعه فولاد نطنز به همت متخصصان داخلی و با پیشرفته ترین تجهیزات نصب و راه اندازی شده است.

این طرح با عنوان مجتمع کارخانجات فولاد و ظرفیت تولید سالانه 800 تا یک میلیون تن میلگرد در کمتر از سه سال اجرا شده و برای 700 نفر اشتغالزایی کرده است.

این مجتمع در مکانی به وسعت 800 هکتار با سرمایه گذاری اولیه سه هزار و 200 میلیارد ریال ساخته شده است.

شهرستان نطنز در شمال استان اصفهان واقع شده است و  حدود به 45 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1107940

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