به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رئیس هیئت دولت دهم صبح امروز به منظور افتتاح فولاد نطنز وارد این شهرستان شد تا این طرح با حضور بالاترین مقام هیئت دولت راه‌اندازی و به مرحله بهره برداری برسد.

اکنون بزرگترین خط تولید میلگرد کلاف صنعتی خاورمیانه در نطنز آماده بهره برداری شده و قرار است امروز به مرحله بهره برداری برسد.

با راه اندازی این طرح علاوه بر صرف جویی اقتصادی از واردات پرکرین 2-34 RS یا SMRY ازخارج کشور جلوگیری و این محصولات در داخل تامین خواهد شد.

سفر احمدی‌نژاد به شهرستان نطنز اصفهان صرفا جهت افتتاح این بخش از کارخانه تولیدات صنعتی کشور است و برنامه خاص دیگری نیز در جدول کاری رئیس جمهور قرار نگرفته است.