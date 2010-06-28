موفقیت محققان کشور در افزایش طول عمر لاستیک‌ خودروها با فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اعظم جلالی آرانی، یکی از محققان این پروژه در این باره گفت: افزایش استحکام لاستیک از اهمیت ویژه ای در صنایع خودرو برخوردار است از این رو از دیرباز دوده به عنوان کاربردی ترین تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی مطرح بوده است.

وی رنگ همواره مشکی، وابستگی به منابع نفتی و افزایش چگالی ماده را از معایب استفاده از دوده برای تقویت لاستیک ذکر کرد و اظهار داشت: استفاده ازنانو سیلیکات های لایه ای به عنوان تقویت کننده های قدرتمند و چند منظوره برای تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته ‌است.

جلالی استفاده از تقویت کننده های نانوسیلیکاتی لایه ای در آمیزه لاستیکی برای ساخت تایر کامیون را از اهداف این پژوهش نام برد و ادامه داد: استفاده از نانوسیلیکات لایه ای منجر به کاهش مقدار دوده مصرفی در آمیزه لاستیک می شود و چگالی آمیزه را کاهش می دهد به این طریق می توان فرآورده هایی با وزن کمتر تولید کرد.

وی گفت: با کاهش وزن تایرها مصرف سوخت در وسیله نقلیه کاهش می یابد و موجب کاهش آلودگی محیط و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود سایر ویژگی ها و خواص نهایی آمیزه هم بهبود می یابد و موجب افزایش طول عمر تایر می شود.