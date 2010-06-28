شش هزار نفر تحت پوشش کلاسهای اوقات فراغت کانونهای مساجد کردستان قرار می گیرند

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در ایام تابستان، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان اقدام به برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، ورزشی و دینی می کنند که پیش بینی می شود بیش از شش هزار نفر از این برنامه ها استفاده نمایند.

وی با اشاره به فعالیت 124 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان کردستان عنوان کرد: در تابستان امسال در هر کانون مساجد استان حداقل 2 کلاس غنی سازی اوقات فراغت دایر می شود که در هر کلاس 25 نفر تحت آموزش های فرهنگی و قرآنی با عنوان "آسمانی های چهار" قرار می گیرند .

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان، کلاس های اوقات فراغت در این استان در تابستان امسال را شامل کلاس های روخوانی، روانخوانی، حفظ، تفسیر، احکام، کامپیوتر، زبان، خیاطی، نقاشی، خطاطی و ... از جمله کلاس های غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان عنوان کرد .

گلباغی بیان داشت: 50 عنوان برنامه اوقات فراغت در قالب کارگاه های آموزشی، کلاس های قرآنی، ورزشی، هنری، حلقه های معرفت، احکام و نماز، اردویی و پژوهشی از دهم تیر سال جاری در 124کانون فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان برگزار می شود .

وی افزود: اطلاع رسانی ظرفیت ها و قابلیت های مساجد، ارتقا سطح کیفی برنامه های کانون ها در مساجد، هماهنگ سازی فعالیت ها و برنامه ها در قالب تفاهم نامه های منعقد شده بین کانون های مساجد و دبیرخانه، ایجاد زمینه مشارکت کانونها در برنامه ها، شناسایی ظرفیت های جدید کانون و تشکیل رویه های علمی، هدایت گروه های درون کانونی به سوی ایجاد کانون های تخصصی، اشتغالزایی و تاثیرگذاری در جامعه از مهم ترین اهداف اجرای طرح آسمانی هاست .

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان خاطر نشان کرد: ما رسالت سنگین حفظ و پاسداشت فرهنگ اسلامی و انتقال آن به نسل های آینده را به عهده کانون های مساجد که مردمی ترین پایگاه فرهنگی است می گذاریم زیرا کار اصلی را مردم در کانون های مساجد به عهده دارند .