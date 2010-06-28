به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری شامگاه یکشنبه در جمع معتکفین مسجد امام حسن عسگری(ع) با بیان اینکه نگاه⁯های متفاوتی نسبت به امیرالمومنین(ع) وجود دارد، اظهار داشت: برخی نگاه ها نسبت به وجود امیرالمومنین خیلی سطحی است.



اسکندری گفت: اینکه گاهی نمونه⁯هایی از سیره عملی امام علی(ع) را می⁯گوییم، درست است و آن حضرت در رشادت، زهد، تقوا، عدالت محوری سرآمد است اما ویژگیهای امیرالمومنین به تنهایی در این موارد خلاصه نمی⁯شود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با مهم خواندن شخصیت حقیقی و روح باعظمت امیرالمومنین(ع) خاطرنشان کرد: وقتی شخصی از پیامبر اسلام سئوال می پرسد که وقتی به معراج رفتند خدا چگونه با ایشان سخن گفت، پیامبر می⁯فرمایند خدا با زبان علی بن ابیطالب با من سخن گفت.



وی افزود: در روایت داریم که وقتی امام علی(ع) در قلعه خیبر را کند، 40 فرشته او را همراهی کردند و در اینجا باید به این نکته توجه داشت که نفس کندن در خیبر مهم بود اما همراهی 40 فرشته با امام علی(ع) مهم تر است.



اسکندری ادامه داد: شاید فرد دیگری در تاریخ سراغ نداشته باشیم که در میدان رزم آنچنان شجاعانه و رشیدانه بجنگد، همان شخص در دل شب در پیشگاه پروردگار ضجه بزند و در حکومت داری عادلانه رفتار کند و در عین حال بی توجه به مال دنیا باشد و در مقابل بی بضاعت زانو بزند اما نباید فقط سیره عملی امام علی(ع) را در نظر گرفت.



وی گفت: امام علی(ع) شخصیتی است که در تقرب به خدا و دریافت فیض پروردگار و رساندن آن به جامعه بی⁯ بدیل است.



به راحتی نمی⁯توان امیرالمومنین را شناخت



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم یادآور شد: امام علی(ع) در طول تاریخ هم طرفداران محکمی داشته و هم دشمنان سرسختی؛ از طرفی برخی ها در حق ایشان غلو کردند و بعضی ها آنقدر مقام و منزلت آن امام را تنزل دادند که در حد یک مسلمان معمولی هم ایشان را قبول نداشتند.



وی با بیان اینکه کسی که از سعه وجودی بی انتهایی برخوردار باشد به راحتی نمی توان او را شناخت، تصریح کرد: کسانی هستند که شناخت لازم را نسبت به ائمه اطهار(ع) پیدا نمی کنند، ای بسا به امیرالمومنین نزدیک می شوند اما نزدیکی آنها با امام علی(ع) هلاکت آنها را رقم می زند.



اسکندری با تعریفی از محورهای درست شناخت گفت: معرفت چه در باب شناخت خدا، توحید و یکتاپرستی و چه در زمینه نبوت، اعتقاد به نبی الله اعظم و چه نسبت به اوصیای پس از پیامبر به ویژه امیرالمومنین(ع) محور اصلی شناخت است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: اگر شناخت به خدا و ائمه اطهار(ع) به درستی ایجاد شد بلاشک عشق و محبت و سرسپردگی به دستورات آنها ایجاد می شود.



گفته های ظاهری دردی را دوا نمی کند



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به اظهارات و نوشته های برخی عالمان سنی که به مقام والای امام علی(ع) اشاره کرده بودند، تصریح کرد: با اینکه این افراد به ویژگی های منحصر به فرد امیرالمومنین اشاره کرده بودند ولی با این گفته ها درد کسی دوا نمی شود. باید امام علی(ع) را حجت و نماینده خدا در زمین دانست و ولایت او را پذیرفت تا مشکلات جوامع اسلامی برطرف شود.



وی خاطرنشان کرد: نگاهمان به امیرالمومنین و ائمه اطهار و مسئله ولایت فقیه باید این باشد که حرف آنها حرف خداست و باید در برابر آنها تعبد داشته باشیم و اگر ذره ای از آنها فاصله بگیریم در واقع خدا را فراموش می کنیم.



تدبیر رهبری در برابر امواج پرتلاطم دشمن



وی خاطرنشان کرد: راز مسئله ولایت فقیه که امروز در عرصه بین الملل همه را دیوانه کرد و مات و مبهوت هستند که چگونه یک شخص در بین امواجی که دنیا برای متلاطم کردن نظام ایجاد کرد، یک تنه جامعه را از گردنه ها نجات می دهد در این است که حکم او حکم امام زمان(عج) است و حکم امام زمان(عج) حکم خداست.



اسکندری گفت: دشمنان نمی توانند این واقعیت را درک کنند و برای همین علیه ولایت فقیه حرف می زنند و سم پاشی می کنند و هر چه پیش می روند به جایی نمی رسند.