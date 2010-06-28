به گزارش خبرنگار مهر، گفتگو با علی‌اصغر پورمحمدی ظهر یکی از روزهای تیر ماه در دفتر وی انجام شد. او درباره دغدغه‌هایش در این شبکه، برنامه‌های این شبکه و ... صحبت کرده است. *خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و هنر: با توجه به اینکه شبکه سه برای جوانان تعریف شده اگر بخواهید صادقانه به برنامه‌های این شبکه نگاه کنید به نظرتان تا چه حد توانسته به دغدغه‌های زیادی که جوانان با آنها رو به رو هستند، بپردازد و پاسخگوی نیاز آنها باشد؟

- علی اصغر پورمحمدی - مدیر شبکه سه: پاسخ به این سئوال کار دشواری است، چون سرعت تحولات، اتفاقات و تنوع طلبی جوانان آنقدر زیاد است که یک شبکه نمی‌تواند به همه این مطالبات، تنوع طلبی‌ها و ... جواب دهد. هر چه قدر هم کار کنیم شاید نتوانیم کاملاً پاسخگو باشیم، اما همه همکاران ما تلاش خودشان را می‌کنند. گرچه در برخی بخش ها موفق بوده و در بعضی بخش ها موفق نبودیم.

*در کدام بخش ها موفق نبودید؟

معتقدم اگر هر چه زودتر شبکه ورزش راه اندازی شود، برخی مشکلات ما حل شده و زمان بیشتری برای پخش برنامه‌های غیر ورزشی پیدا می‌کنیم ـ با توجه به مسائل جوانان برنامه‌های جدی‌تر و متنوع تر به ویژه در زمینه مستند باید بیشتر کار کنیم. البته ما مستندهای خوبی پخش می‌کنیم، اما باید قبول کرد در شبکه سه با مشکل زمان رو به رو هستیم. زمان برای پخش برخی برنامه‌ها نداریم، بعضی برنامه‌ها به خاطر پخش ورزش قطع می شوند. به زودی هم پخش بازی‌های لیگ آغاز می شود و باید زمان‌هایی را برای پخش این بازی‌ها اختصاص دهیم. معتقدم هر چه زودتر شبکه ورزش راه اندازی شود، برخی مشکلات ما حل شده و زمان بیشتری برای پخش برنامه‌های غیر ورزشی پیدا می‌کنیم .شبکه ورزش هم می‌تواند پاسخگوی نیاز جوانان در زمینه ورزش باشد و در آن موقع شاید بتوانیم بهتر کار کنیم. ـ با توجه به مسائل جوانان برنامه‌های جدی‌تر و متنوع تر به ویژه در زمینه مستند باید بیشتر کار کنیم. البته ما مستندهای خوبی پخش می‌کنیم، اما باید قبول کرد در شبکه سه با مشکل زمان رو به رو هستیم. زمان برای پخش برخی برنامه‌ها نداریم، بعضی برنامه‌ها به خاطر پخش ورزش قطع می شوند. به زودی هم پخش بازی‌های لیگ آغاز می شود و باید زمان‌هایی را برای پخش این بازی‌ها اختصاص دهیم. معتقدم هر چه زودتر شبکه ورزش راه اندازی شود، برخی مشکلات ما حل شده و زمان بیشتری برای پخش برنامه‌های غیر ورزشی پیدا می‌کنیم .شبکه ورزش هم می‌تواند پاسخگوی نیاز جوانان در زمینه ورزش باشد و در آن موقع شاید بتوانیم بهتر کار کنیم.

*با توجه مشکلاتی که به آن اشاره کردید اگر بخواهید از 20 نمره دهید، چه نمره‌ای به شبکه سه می‌دهید؟

ـ نمره 17

*سه نمره باقیمانده به خاطر چیست؟

ـ به خاطر اینکه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم و نقدهای زیادی داریم و از لحاظ زمان و بودجه هم محدودیت داریم.

*شما در نشست معاون سیما اشاره کردید شبکه‌ای فقیر هستید و صورت خود را با سیلی سرخ می‌کنید. این در حالی است که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که بودجه شبکه سه نسبت به شبکه‌های دیگر بهتر است؟

ـ نه، این طور نیست. اشتباه شنیده‌اید. شما باید به امور عمومی سیما مراجعه کنید. بودجه شبکه سه حتی از بودجه شبکه دو هم پایین تر است و این در حالی است که ما یک شبکه 24 ساعته هستیم، اما بودجه کمی داریم. اگر گفتم ما شبکه فقیری هستیم به لحاظ نیروی انسانی نبود، بلکه به لحاظ تجهیزات، استودیو برای پخش برنامه های زنده و تولید، ساختمانی که در آن مستقر هستیم و بودجه است. اگر بودجه مناسب در اختیار آقای تخشید مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه قرار بگیرد، می تواند هر شب هم یک مجموعه طنز و هم یک مجموعه نمایشی مناسب در ژانر متفاوت پخش کند. وقتی بودجه به اندازه کافی باشد کار مناسب هم انجام می‌شود.

* شما اشاره به تولید مستندهای جذاب کردید. معاونت سیما قرار است نخستین جشنواره مستندهای تلویزیونی را برگزار کند و این در حالی است که مستندهای اجتماعی در پخش با سانسورهای زیادی رو به رو هستند؟

بودجه شبکه سه حتی از بودجه شبکه دو هم پایین تر است، در حالی که ما یک شبکه 24 ساعته هستیم ـ من این حرف را قبول ندارم. در پخش مستند ممیزی نمی شود، مگر آنکه موضوع مستند در برخی مواقع با اخلاق و شئونات جامعه مغایرت داشته است. مثلاً درباره مسئله سقط جنین. درباره همه مسائل نمی توان باز صحبت کرد. اگر سانسوری هم بوده در چارچوب مسائل اخلاقی بوده است. یکی از اشکالات تلویزیون ما این است که مخاطبان در هر رده سنی پای یک برنامه تلویزیونی در هر ساعتی می‌نشینند یا بچه ها تا 12 شب بیدار هستند و همه برنامه نگاه می‌کنند. در حالی که در هیچ کجای دنیا این طور نیست، چرا که همه برنامه‌ها برای بچه‌ها مناسب نیست. ـ من این حرف را قبول ندارم. در پخش مستند ممیزی نمی شود، مگر آنکه موضوع مستند در برخی مواقع با اخلاق و شئونات جامعه مغایرت داشته است. مثلاً درباره مسئله سقط جنین. درباره همه مسائل نمی توان باز صحبت کرد. اگر سانسوری هم بوده در چارچوب مسائل اخلاقی بوده است. یکی از اشکالات تلویزیون ما این است که مخاطبان در هر رده سنی پای یک برنامه تلویزیونی در هر ساعتی می‌نشینند یا بچه ها تا 12 شب بیدار هستند و همه برنامه نگاه می‌کنند. در حالی که در هیچ کجای دنیا این طور نیست، چرا که همه برنامه‌ها برای بچه‌ها مناسب نیست.

*اما تلویزیون می‌تواند برنامه‌ها را به لحاظ سنی رده بندی کند؟

ـ ما اگر همین امشب هم این کار را کنیم باز بچه‌ها برنامه‌ها را تا آخر شب می‌بینند، چرا که خانواده‌ها توانایی ندارند که به فرزندشان بگویند این برنامه برای شما مناسب نیست و بهتر است بخوابید. در واقع بچه‌ها هستند که پدرها و مادرها را اول می‌خواباند.

*در این باره باید تلویزیون فرهنگ سازی کند؟

ـ حتی اگر ما هم این کار را انجام دهیم، خانواده‌ها توانایی این کار را ندارند و نمی‌توانند از پس بچه‌ها بربیایند. اکنون یکی از مشکلات جامعه ما فرزندسالاری است و بعضی خانواده‌ها برنامه های زندگی خود را براساس برنامه‌های بچه‌ها تنظیم می‌کنند.

*خیلی از مستندسازان که مستندهای اجتماعی می‌سازنند از ممیزی زیاد گلایه دارند. آنها معتقدند به حدی ممیزی می‌شود که دیگر اثر بخش را کار خودشان نمی‌دانند؟

ـ این حرف را نمی‌پذیرم. به نظرم ادعای واهی است.

*چرا در برخی مستندها اتفاقات بازسازی شده با حک شدن کلمه مستند زنده پخش می‌شود؟ چه ایرادی دارد بگویید مستند بازسازی شده است؟

ـ برای بازسازی مستندها هزینه زیادی صرف می‌شود. برخی مستندها واقعی و برخی بازسازی هستند و این طور نیست مستند بازسازی شده با عنوان مستند واقعی پخش شود.

*اما من به عنوان یک مخاطب در تهیه مستند شوک دیده‌ام که در خیابان‌ها صحنه‌ای را بازسازی کردند، اما با عنوان مستند واقعی پخش شده است؟

ـ نه، این طور نیست. این حرف را قبول ندارم.

*من مخالف بازسازی مستند نیستم، ولی می‌گویم چرا برخی صحنه ‌های بازسازی شده به عنوان مستند واقعی پخش می‌شود؟

ـ بازسازی برخی صحنه‌ها به جذابیت مستند کمک می‌کند، به همین دلیل از بازسازی استفاده می‌شود.

*گاهی در شبکه‌های مختلف شاهد موج‌های ناگهانی به سمت تولید برنامه‌هایی با موضوعات خاص هستیم. این مسئله به ویژه در تولیدات نمایشی اتفاق می‌افتد؟ چرا این موج‌ها هر چند وقت یکبار در تلویزیون ایجاد می‌شود؟

ـ طرح برنامه‌های نمایشی به اداره کل طرح و برنامه سیما می‌رود و در آنجا طرح‌های مختلف تطبیق داده می‌شود تا تکراری نباشد. گاهی در بازنویسی این مسئله پیش می‌آید و گاهی هم طرحی بعد از دو سال مسکوت ماندن در شبکه ای به جریان می‌افتد و شما شاهد یک سری موضوعات مشابه در برنامه های نمایشی هستید.

*نویسندگان گلایه زیادی دارند که وقتی می خواهند درباره موضوعات ملتهب جامعه فیلمنامه بنویسند درگیر مسائل زیادی برای تصویب طرح می‌شوند، به همین دلیل ترجیح می‌دهند درباره موضوعات ساده بنویسند. شما در شبکه سه در این باره چه اقداماتی انجام می‌دهید و چقدر به نویسندگان اجازه می‌دهید درباره موضوعات خاص بنویسند؟

ـ معتقدم باید یک تا دو شبکه برنامه‌های نمایشی آرامش بخشی پخش کنند. برخی مواقع ممکن است پرداخت به یک موضوع ملتهب منجر به التهاب بیشتر شود. بنابراین باید نویسنده توانایی زیادی در نگارش داشته باشد تا با دقت به یک موضوع مهم اجتماعی بپردازد. یکی از نارضایتی‌های ما در حال حاضر این است که سریال های تلویزیون غمگین و تلخ هستند.

برخی مواقع ممکن است پرداخت به یک موضوع ملتهب منجر به التهاب بیشتر شود *آیا این مسئله را به عنوان نقطه ضعف می‌بینید؟

ـ بله به عنوان نقطه ضعف می‌بینم. باید تلاش کنیم به سمت برنامه‌هایی پیش برویم که سرشار از آرامش بخشی و نشاط باشد. البته منظورم این نیست که برنامه ها باید طنز باشد، بلکه باید به بیننده آرامش بدهد؛ نه اینکه پر از دعوا، تلخی و پرخاشگری باشد.

*اما در شبکه سه هم نمونه این سریال‌های تلخ دیده می شود. شما که مخالف این نوع مجموعه‌های تلویزیونی هستید، چرا این نوع سریال‌ها را تولید می‌کنید؟

ـ ما تلاش خود را می‌کنیم تا سریال های با نشاط بیشتر بسازیم. اگر بتوانیم مسائل و مشکلات جامعه را در قالب برنامه‌های با نشاط و جذاب بسازیم هنر کرده‌ایم.

*فکر می کنید تا چه حد توانسته‌اید این مسئله را در شبکه سه عملی کنید؟

ـ هنوز نتوانسته‌ایم، اما همکاران ما تلاش خودشان را می‌کنند.

*یکی از مشکلات آثار تلویزیونی ورود تهیه کنندگان غیر حرفه‌ای به این رسانه است. خبرگزاری مهر چندی پیش این سوژه را پیگیری کرده و با تهیه کنندگان مختلف صحبت کرده و همه آنها اذعان داشتند که تلویزیون در این باره خیلی مقصر بوده است. فکر می‌کنید این نوع تهیه کنندگان تا چه حد به آثار تلویزیونی لطمه زده است؟

ـ در شبکه سه این طور نیست که هر فردی به عنوان تهیه‌کننده پذیرفته شود. البته نمی‌گویم تهیه‌کنندگان قدیمی هم باید تا ابد کار کنند. باید افراد جدید هم وارد سیستم تولید شوند، اما با حساب و کتاب . در ابتدا فرد باید یک کار کوتاه مثلاً یک تله فیلم یا مستند بسازد و بعد از اینکه توانمندی‌اش را نشان داد، بعد وارد چرخه تولید شود. ما به دنبال شناسایی افراد مستعد هستیم و نمی گذاریم هر فردی بدون تجربه وارد عرصه تهیه کنندگی شود.

*ولی بارها شاهد بودیم این افراد کارهای ضعیف ساختند و نه تنها از تلویزیون هم پخش شده، بلکه مورد حمایت هم قرار گرفتند؟

ـ نه، با این کار مخالف هستم و این اتفاق در شبکه سه نمی‌افتد.

* یکی دیگر از ایرادهایی که به مدیران تلویزیون وارد است، دادن چند پروژه به یک تهیه‌کننده است که همزمان آنها را پیبش ببرد. این اتفاق چقدر در شبکه سه رخ می‌دهد؟

ـ گاهی پیش آمده دو کار همزمان داده شود، اما در ابتدا توانمندی تهیه کننده در نظر گرفته می‌شود یا ممکن است کاری قرار بوده ساخته شود، اما به دلیل بودجه یا رسیدن به متن خوب یا مسائل فنی به تعویق افتاده است و دو کار همزمان در درست تهیه کننده باشد. این مسئله یک قاعده نیست، حتی سعی می‌کنیم از تهیه کنندگانی استفاده کنیم که انرژی و وقت کافی داشته باشند.

برخی مستندها واقعی و برخی بازسازی هستند و این طور نیست مستند بازسازی شده با عنوان مستند واقعی پخش شود

* یکی دیگر از مشکلات بالا رفتن دستمزد بازیگران است. تلویزیون را در این باره چقدر مقصر می‌دانید؟ چرا که تلویزیون در جنگ‌های تلویزیونی بیشتر به این مشکل دامن زده است و برای اینکه بازیگر چهره تری نسبت به شبکه دیگر جذب کند دستمزد بیشتری پرداخت می‌کند؟

ـ دستمزد یکی از مسائل مهم تلویزیون و سینما است و نمی توانیم بگوییم کدام یک مقصر هستند. این موضوع نیاز به بررسی دقیق دارد. وقتی تولیدات سینما و تلویزیون زیاد می‌شوند، مسلماً بازار گرمتر شده و دستمزد بالا می‌رود. این مسئله با تصویب نرخ نامه حل نمی‌شود. مدیران شبکه‌های مختلف به ویژه مدیران گروه‌های فیلم و سریال و سیما فیلم برای تعدیل قیمت‌ها و منظبط شدن این مسئله باید هماهنگی کنند. البته در دامن زدن این مسئله شبکه‌های نمایش خانگی نیز مقصر هستند، چرا که با تولید زیاد تله فیلم منجر به چنین مشکلاتی شده‌اند.

*فقط شبکه نمایش خانگی مقصر نیست، بلکه تلویزیون هم تله فیلم‌های زیادی تولید می‌کند؟

ـ الان نسبت به گذشته تولید تله فیلم‌ها کم شده است.

*اما جنگ‌های تلویزیونی در بالا رفتن دستمزد بازیگران بی تاثیر نبوده است؟

ـ مثلاً چه جنگی؟

*جنگ‌هایی که در اعیاد مختلف پخش می‌شود.

ـ در حال حاضر تعداد جنگ‌ها محدود است و بیشتر در ایام نوروز پخش می‌شود.

*اما شبکه‌های تلویزیون به جای اینکه مکمل هم باشند، رقیب هستند و دستمزد بالای بازیگران را می پردازند تا گوی را از میدان حریف بربایند؟

ـ این کار به ندرت اتفاق افتاده است. بین شبکه‌ها هماهنگی است. البته باید هماهنگی را بیشتر کنیم تا این مسئله ساماندهی شود.

*سالهای گذشته شبکه سه در جذب مجریان جوان موفق‌تر بود، ولی الان احساس می‌شود دیگر به دنبال جذب مجریان جوان و مناسب نیست؟

ـ از علاقمندان تست گرفتیم، اما از میان آنها نتوانستیم فرد مناسبی را انتخاب کنیم و من راضی نبودم، اما باز هم تلاش می‌کنیم تا بتوانیم مجریان مناسب را شناسایی کنیم.

* قبلاً تعداد مسابقات جذابی که از شبکه سه پخش می شد، بیشتر بود، ولی الان این طور نیست؟

ـ به دنبال تهیه مسابقات پرتحرک و عملیاتی هستیم و از تولید مسابقات تلفنی پرهیز می‌کنیم، چون در شبکه‌های دیگر تولید و پخش می‌شود.

*با توجه به تاکید رئیس سازمان صدا و سیما مبنی بر آزادی عمل مدیران، اما احساس می‌شود برخی مدیران به خاطر نداشتن آزادی عمل به سمت تولید برنامه‌هایی با موضوعات مهم نمی‌روند؟

ـ به نظرم این طور نیست. در شبکه سه به دنبال تهیه برنامه‌هایی با موضوعات جذاب هستیم تا به حل مشکلات جامعه کمک کنیم.

*فکر می‌کنید شبکه سه تا چه حد نوآور بوده است؟

ـ نوآوری شده، اما خودم راضی نیستم.

*فکر می‌کنید تا چه زمانی بتوانید این مسئله را اجرایی کنید؟

ـ نمی‌دانم.

* در حالی که رئیس سازمان صدا و سیما تاکید کرده در برنامه‌های مناظره تلویزیون سعی می‌شود از طیف‌هایی با دیدگاه‌های مختلف دعوت شود اما به نظر می رسد برنامه "دیروز، امروز، فردا" اینگونه نیست.

ـ به هر حال ما تلاش می‌کنیم تمام قشرها را بیاوریم.

*ولی خیلیها معتقد هستند اجرای مجری این برنامه این مسئله را نشان نمی‌دهد.

ـ این هم یک نظر است. برخی هم این نظر را قبول ندارند.

*اما می‌خواهم شما بگویید؟

ـ بعضی بینندگان هم این موضوع را به ما گفته‌اند و ما تذکرات لازم را به مجری داده‌ایم.

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گفتگو: فاطمه عودباشی