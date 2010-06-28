هشت نمایندگی ثبت احوال در گلستان ایجاد می شود

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این نمایندگی در شهرهای فندرسکف گالیکش، اینچه برون، نوکنده، کمالان، چشمه ساران، وشمگیر، بهاران پیشنهاد می شود.

وی اظهار داشت: ارائه بخشی از خدمات که توسط دفاتر خدمات پستی انجام می شود در تیرماه و در شهر گرگان راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد بانک آرشیو اسناد و صدور کارت ملی هوشمند که ویژگی های خاصی را بدنبال دارد و می توان از اطلاعات برخط در آن استفاده کرد از دیگر پیشنهادات برای سفر سوم دولت به استان است.

مدیرکل ثبت احوال گلستان بیان داشت: صدور شناسنامه رایانه ای در هفته جاری آغاز می شود و با صدور شناسنامه استاندار و نماینده ولی فقیه ، کلید صدور شناسنامه جدید در استان زده خواهد شد.

ابوترابی گفت ، مهاجرت که جابجایی جمعیت است و در پی آن تغییر نشانی صورت گرفته، باید ثبت شود که این امر به برنامه ریزی ها کمک شایانی می کند و باید در ثبت مهاجرت دقت کنیم که مشکل پیش نیاید.