  1. استانها
  2. گلستان
۷ تیر ۱۳۸۹، ۸:۵۸

هشت نمایندگی ثبت احوال در گلستان ایجاد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: همزمان با سفر سوم هیئت دولت به استان طرح ایجاد نمایندگی ثبت احوال در هشت شهر استان پیشنهاد می شود.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این نمایندگی در شهرهای فندرسکف گالیکش، اینچه برون، نوکنده، کمالان، چشمه ساران، وشمگیر، بهاران پیشنهاد می شود.

وی اظهار داشت: ارائه بخشی از خدمات که توسط دفاتر خدمات پستی انجام می شود در تیرماه و در شهر گرگان راه اندازی می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: ایجاد بانک آرشیو اسناد و صدور کارت ملی هوشمند که ویژگی های خاصی را بدنبال دارد و می توان از اطلاعات برخط در آن استفاده کرد از دیگر پیشنهادات برای سفر سوم دولت به استان است.
 
مدیرکل ثبت احوال گلستان بیان داشت:  صدور شناسنامه رایانه ای در هفته جاری آغاز می شود و با صدور شناسنامه استاندار و نماینده ولی فقیه ، کلید صدور شناسنامه جدید در استان زده خواهد شد.
 
ابوترابی گفت ، مهاجرت که جابجایی جمعیت است و در پی آن تغییر نشانی صورت گرفته، باید ثبت شود که این امر به برنامه ریزی ها کمک شایانی می کند و باید در ثبت مهاجرت دقت کنیم که مشکل پیش نیاید.
کد مطلب 1107966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها