سناریوسازی جدید رئیس سیا علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "لئون پانتا" رئیس سیا در تداوم سیاست خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته ادعا کرد که ایران اورانیوم با درصد غنای پایین را برای ساخت دو سلاح هسته ای که در ابتدای سال 2012 آماده می شود، دارد.

وی با بی اعتنایی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران در ادعاهای جدید خود به شبکه ای بی سی گفت که ایران طی یک سال آینده غنی سازی اورانیوم را برای تولید بمب هسته ای تکمیل می کند و نیازمند یک سال دیگر برای ایجاد نوعی سیستم پرتاب جنگ افزار به منظور عملی کردن طرح خود است.

این در حالی است که ایران با انتشار بیانیه تهران بار دیگر بر شفافیت برنامه هسته ای خود تاکید کرد و تمام گزارشهای آژانس نیز موید صلح آمیز بودن فعالیت اتمی تهران است.

روسای جمهوری ایران و برزیل به همراه نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه 27 اردیبهشت در پی مذاکراتی که در حاشیه نشست گروه 15 در تهران داشتند بیانیه ای سه جانبه را منتشر کردند که به "بیانیه تهران" اشتهار یافته است؛ بر اساس آن قرار شد که اورانیوم کمتر غنی شده ایران بر اساس توافق با گروه وین در آنکارا با اورانیوم 20 درصد غنی شده مورد مبادله قرار گیرد.