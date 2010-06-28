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۷ تیر ۱۳۸۹، ۸:۵۳

13 تن مواد مخدر در هرمزگان امحا شد

13 تن مواد مخدر در هرمزگان امحا شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور مسئولان و مدیران استانی 13 تن مواد مخدر در استان هرمزگان امحا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، شامگاه یکشنبه 11 هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده طی سه ماهه اول امسال با حضور مسئولان استانی در دو شهرستان بندرعباس و میناب امحا کردند.

سردار علی آخوندی، فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استان هرمزگان با موقعیت ویژه ای که در منطقه و کشور دارد به عنوان بارانداز مواد مخدر به شمار می آید، افزود: همسایگی هرمزگان با استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و کشورهای حوزه خلیج فارس هرمزگان را در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار داده است.

آخوندی بیان کرد: طی 3 ماهه امسال 19 هزار کیلوگرم مواد مخدر از جمله حشیش، تریاک، شیشه، قرصهای روان گردان و مواد شیمیایی و صنعتی از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و باندهای توزیع و ترانزیت در استان شناسایی و منهدم شده اند.

کد مطلب 1107975

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