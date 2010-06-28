شرایط لازم برای آشنایی جوانان با ابعاد مختلف دفاع مقدس فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح دوشنبه در جریان بازدید از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ایلام گفت: دولت در بخش فرهنگی، مصوبات ارزشمندی را برای احیا فرهنگ دفاع مقدس و سایر بخشهای فرهنگی در استان ایلام تصویب کرده است.

وی ادامه داد: باید تلاش شود که با توسعه فعالیت های فرهنگی، زمینه لازم برای آشنایی جوانان با لایه های پنهان هشت سال دفاع مقدس فراهم شود.

استاندار ایلام بر ضرورت حمایت جدی از هنرمندان برای تبیین فرهنگ دفاع مقدس در قالب برنامه های فرهنگی تاکید کرد و گفت: برنامه های خاصی متناسب با نیاز و ذایقه جوانان با محوریت فعالیت های فرهنگی تدوین شده است.

وی یادآور شد: مردم استان ایلام طی هشت سال دفاع مقدس از رشادتهای فراوانی از خود نشان داده اند.