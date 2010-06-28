نگرانی واشنگتن از طرح صلح پاکستان/ اعتراف اوباما به شکست نظامیگری در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا به محض اطلاع از برنامه پاکستان عصر روز گذشته جلسه ای را با "لئون پانتا" رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ( سیا ) برگزار و در مورد طرح اسلام آباد برای آشتی میان دولت افغانستان با طالبان بحث و گفتگو کرد.

اوباما در مورد تلاش های پاکستان در این مورد گفت: هنوز برای نتیجه گیری در مورد اقدامات اسلام آباد در خصوص صلح افغانستان زود است و ما باید این تحولات را با دقت زیرنظر بگیریم.

نیویورک تایمز می نویسد : شایعاتی مبنی بر اینکه گروه حقانی رهبری آینده افغانستان را در دست خواهند داشت به گوش می رسد، اما هیچ کس در آمریکا حاضر به صحبت در این رابطه نیست.

این روزنامه می نویسد : هر چند اوباما خواهان راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران افغانستان به ویژه از طریق مذاکره بوده و می خواهد که طالبان به عنوان یک طرف درگیری ها در این مذاکرات حضور داشته باشد، اما با این وجود رئیس جمهور آمریکا معتقد است که این کار ( پیگیری روند صلح ) باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با احتساب احتمال های موجود انجام شود.

اوباما پس از پایان اجلاس گروه 20 ( جی بیست ) در کانادا در این مورد گفت: در آستانه ورود به دهمین سالگرد جنگ افغانستان هستیم. طولانی ترین جنگ خارجی در تاریخ آمریکا و خوب همانگونه که ما در مورد عراق این واقعیت را پذیرفتیم باید در مورد افغانستان نیز آن را بپذیریم که باید به دنبال یک راه حل سیاسی بود.

بر اساس این گزارش، لئون پانتا، اما در این جلسه تردیدهای زیادی درباره موثر بودن این طرح داشت و از مواضع خود نیز دفاع کرد.

رئیس سازمان سیا در مورد تردیدهای خود گفت: ما هیچ نشانه ای از اینکه آنها ( طالبان ) علاقمند به آشتی باشند مشاهده نمی کنیم زیرا آنها هنوز سلاح در دست دارند و مشخص نیست که چه زمانی از القاعده دل می کنند و اینکه چه زمانی به عنوان بخشی از جامعه افغانستان در می آیند.

به نوشته نیویورک تایمز، پاکستان در ظاهر و خفا تلاش زیادی برای تحقق آشتی میان دولت افغانستان و طالبان انجام می دهد.

پانتا در این رابطه در گفتگو با شبکه ای.بی.سی نیوز با اشاره به مشکلاتی که نیروهای مبارزه با تروریسم آمریکا با آنها مواجه هستند گفت: طالبان و متحدان آنها انگیزه کمی برای تقسیم قدرت با دولت افغانستان دارند.

پانتا می گوید : موضع طالبان در قبال آشتی با دولت آن است که در صورت تحقق این امر آنها در حالت شکست و آمریکا در وضعیت برد قرار می گیرد و من فکر می کنم با وجود چنین طرز تفکری رسیدن به آشتی امر دشوار باشد.

این در حالی است که قرار است فردا سه شنبه ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده جدید نیروهای ائتلاف در افغانستان در کمیته امور نیروهای مسلح سنا حاضر شده و در مورد برنامه های خود برای افغانستان سخن بگوید.

پتریوس پس از برکناری ژنرال "استنلی مک کریستال" به عنوان فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان برگزیده شد.

این در حالی است که روز گذشته نیز دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای رایزنی با مقامات اسلام آباد به پاکستان سفر کرده بود.