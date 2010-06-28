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۷ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۵

500 گفتمان دینی در مساجد ایلام برگزار می شود

500 گفتمان دینی در مساجد ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: امسال برگزاری بیش از 500 گفتمان دینی در مساجد این استان پیش بینی شده است.

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اینک 465 مسجد و 328 حسینیه در استان ایلام وجود دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه تنها 20 درصد مساجد این استان دارای امام جماعت بوده و در بقیه این مساجد نماز به صورت جماعت اقامه نمی شود.

این مسئول تعداد روحانیان مستقر در استان را 134 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 94 نفر در مساجد و بقیه نیز در سایر ادارات به اقامه نماز جماعت می پردازند.

به گفته شریفی راد، هم اینک 42 خانه عالم و 10 سوئیت فرهنگی برای استقرار روحانیان طرح هجرت در استان وجود داشته و 10 باب خانه عالم دیگر نیز در دست ساخت است.
 

کد مطلب 1107984

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