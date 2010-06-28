550 روستا در هرمزگان از شبکه آبرسانی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی جان صادق پور شامگاه یکشنبه در نشست مطبوعاتی بیان کرد: 56 روستای بی آب استان نیز در سال جاری از طریق مخازن آبی از آب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: با اتمام این پروژه ‌ها در پنج سال آینده 98 درصد از روستاهای کم آب و بی آب هرمزگان آبرسانی می‌شوند که شامل 190 روستای بالای 20 خانوار و 360 روستای زیر 20 خانوار می‌شود.

مدیر کل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان افزود: در حال حاضر هزار و 100 روستا تحت پوشش شبکه آبرسانی، هزار و 250 روستا به وسیله تانکر آب رسانی می‌شوند که در مجموع 126 هزار خانوار روستایی مشترک این شرکت هستند.

صادق پور با بیان اینکه در استان هنوز 100 روستا تحت پوشش این شرکت نبوده و به صورت خود گردان از منابع آبی استفاده می کنند، خاطر نشان کرد: 12 هزار کیلومتر شبکه روستایی آبرسانی در هرمزگان وجود دارد که شامل 125 هزار مکعب مخزن و 420 حلقه چاه و چشمه می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان عنوان کرد: بزودی 57 روستای قشم با استفاده از سد استقلال آب رسانی می شوند و مشکلات برخی از روستاهای بندر لنگه و پارسیان تا پایان سال رفع می‌شود.

صادق پور تصریح کرد: 40 روستای پارسیان و بندر لنگه از خط محرم استفاده می‌کنند و بسیاری از پروژه‌های آب رسانی روستایی استان به علت هزینه بر بودن آن زمان بر است.

وی تاکید کرد: کمبود اعتبار برای انجام پروژه های سال جاری وجود دارد زیرا تمامی این اعتبارات اختصاص یافته صرف جبران بدهی های سال گذشته می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان اعلام کرد: 35 درصد شبکه های آبرسانی در استان فرسوده است که باید با اختصاص هزینه های خاص این مشکل رفع شود.

صادق پور گفت: 80 درصد از اعتبارات استانی صرف بازسازی شبکه های فرسوده آبی می شود که بار مالی زیادی را به همراه دارد.