رسول فلاح در گفتگو با خبرنگار، در مورد ناکامی تیم برق شیراز در صعود به لیگ برتر در روز پایانی مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور گفت: نگذاشتند برق به لیگ برتر صعود کند زیرا وقتی یک تیم دقیقه 3+90 گل می خورد، چه معنایی میتواند داشته باشد. در بازیهای دیگر هم این اتفاق می افتد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: به نظرم باید دکان مسابقات لیگ دسته اول را جمع کنند و تیمهایی که خودشان می خواهند را به لیگ برتر ببرند تا سایر تیمها وقت و هزینه خود را تلف نکنند.
مدیرعامل باشگاه برق شیراز ادامه داد: طی روزهای آینده همه مسائل پشت پرده را بیان خواهم کرد. اسم بعضیها که تیمها را بالا میآورند و آدمهایی که تیمها را ساپورت می کنند، را اعلام می کنم.
وی در ادامه صحبتهایش تاکید کرد: خدا پدر و مادر کسی که منشور اخلاقی را پایهگذاری کرد، بیامرزد. امروز باید دست افرادی که منشور را اجرایی کردن را فشرد و به آنها کمک کرد زیرا به عینه به من ثابت شد در پشت پرده فوتبال چه خبر است. باید نسل و ریشه بعضی از افراد را از فوتبال کند.
فلاح با بیان اینکه بعضی تیمها در حد اندازهای نبودند که صعود کنند و حق ما و تیم نساجی برای صعود آنها خورده شد، اظهار داشت: ما وسط سه تیم گیر کرده بودیم که آنها با توطئه و محاصره کردن مانع از صعود ما به لیگ برتر شدند. در مجموع باید بگویم ما قربانی نفت شدیم.
وی با بیان اینکه هرکس در این فصل می توانست به برق کمک کند اما این کار را انجام نداد را به خدا واگذار کرده است، در مورد ادامه همکاری اش با تیم برق افزود: معلوم نیست، باید تصمیم گیرندگان در این خصوص اظهار نظر کنند. ما هرچه داشتیم و نداشتیم برای موفقیت تیم به کار بستیم و از هرکسی هم که به ما کمک کرد، تشکر می کنیم.
مدیرعامل باشگاه برق شیراز در پایان با بیان اینکه از اول باید از تیم حمایت می شد، گفت: تیم ما در چنین تورنمنت سنگینی به خاطر تفاضل گل لیگ برتری نشد، اگر از ابتدا از ما حمایت لازم صورت می گرفت و امتیازهای حساس را از دست نمی دادیم، در نیم فصل به جای برگزاری اردو تمریناتمان تعطیل نمی شد، امروز باید راهی لیگ برتر می شدیم.
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