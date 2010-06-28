تایید 90 درصدی قانون اساسی جدید/ هشدار مدودف درباره فروپاشی قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آمارها نشان می دهد مردم قرقیزستان روز گذشته شرکت گسترده ای در همه پرسی قانون اساسی داشتند.

در نهایت نتایج 94.4 درصد از آرای حوزه های شمارش شده از تایید بالای مردم قرقیزستان نسبت به قانون اساسی جدید خبر می دهد.

کمیته مرکزی انتخابات قرقیزستان امروز (دوشنبه) با اشاره به شمارش آرای دو هزار و 190 حوزه رای گیری از کل دو هزار و 319 حوزه اعلام کرد: 90.8 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند که بر اساس آن مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر آتی (مهرماه) فراهم می شود.

همچنین در این همه پرسی 7.9 درصد از مردم قرقیزستان رای منفی به قانون اساسی جدید داده اند.

هشدار مدودف درباره فروپاشی قرقیزستان

این در حالی است که "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه با اشاره به همه پرسی قانون اساسی در قرقیزستان درباره احتمال فروپاشی این کشور پس از انجام همه پرسی هشدار داد.

مدودف با اشاره به اینکه شکل گیری نظام پارلمانی دموکرات در قرقیزستان به تندروها مجوز حضور در حکومت را می دهد، اعلام کرد: پس از پایان نشست گروه بیست، قرقیزستان باید درباره نظام سیاسی مورد نظر خود تصمیم گیری کند.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به شراکت استراتژیک روسیه و قرقیزستان، سخنان اخیر "رزا اوتانبایف" (رئیس دولت موقت قرقیزستان) را در تعارض با این مسئله دانست.

وی با اشاره به سناریوهای پیش روی قرقیزستان پس از همه پرسی قانون اساسی اعلام کرد: بدترین سناریو فروپاشی این کشور است که برای جلوگیری از وقوع آن باید پایه های حکومت جدید سازمان یافته و مستحکم شکل بگیرد.