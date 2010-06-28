به گزارش خبرنگار مهر، "آشنایی با فناوری های نوپدید در کتابخانه ها" عنوان یکی دیگر از دوره های آموزشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات است که 23 تیر با حضور عمار جلالی منش به عنوان استاد این دوره و با ظرفیت 20 نفر برگزار می شود.

از آنجایی که با ظهور عصر فناوری اطلاعات، کتابخانه ‌ها ناگزیر به تغییر و حرکت به سمت دنیای دیجیتال شده‌اند، اطلاع از فناوری‌ها و ابزارهایی که کتابخانه‌ها را در این راستا کمک کرده و این فرایند را تسهیل می‌کند بسیار ضروری به نظر می‌رسد و هدف از این دوره نیز آشنایی شرکت ‌کنندگان با فناوریهای نوظهور به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات در کتابخانه ‌هاست.

شرکت‌کنندگان پس اتمام این دوره با این فناوری‌ها آشنا شده و توانایی انتخاب و استفاده از آنها را با توجه به نیازها و برنامه‌های کتابخانه خود به دست خواهند آورد. همچنین شرکت‌کنندگان مهارت به ‌روز نگه‌داشتن دانش خود در این حوزه را نیز کسب خواهند کرد.

این دوره به صورت یک روزه و در 9 ساعت آموزشی در محل پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی واقع در خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، شماره 1090 برگزار می شود.



شرکت کنندگان در این دوره از تسهیلاتی چون تخفیف شهریه دوره‌های دیگر، بهره‌مندی از یک دوره آموزشی به صورت رایگان برای دارندگان پنج گواهینامه دوره آموزشی از پژوهشگاه، استفاده از مدارک تمام متن الکترونیکی (شامل 10 مقاله فارسی، 5 مقاله انگلیسی و 5 کتاب الکترونیکی)، امکان استفاده از کتابهای موجود کتابخانه در محل پژوهشگاه، 10 درصد تخفیف انتشارات، بازدید از کتابخانه و ارائه گواهینامه مورد تایید دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران برخوردار می‌شوند. اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران نیز از 20 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.





