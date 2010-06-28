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۷ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۰

پورهاشم در گفتگو با مهر :

ساخت و سازهای غیراستاندارد تخریب می‌شوند

ساخت و سازهای غیراستاندارد تخریب می‌شوند

مدیر کل استاندارد استان تهران اعلام کرد با همکاری مراجع قضایی، ساخت و سازهای غیراستاندارد تخریب می‌شوند.

مهدی پورهاشم در گفتگو با مهر با بیان اینکه کتابچه استاندارد تهیه شده است، گفت: در این کتابچه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استاندارد مشخص شده اند و سازندگان موظف اند از آن تبعیت کنند.

وی افزود: بر این اساس مصرف کنندگان مصالح و فرآورده های ساختمانی اعم از سازندگان و پیمانکاران موظف هستند از مصالح استاندارد و تولید کنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد استفاده کنند.

مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان اینکه این کتابچه به صورت رایگان در اختیار سازندگان و ناظران قرار داده شده است، افزود: در صورتی که در بازرسی های خود متوجه شویم که در ساخت و سازی از مصالح غیراستاندارد استفاده شده است، موضوع را به سازمان نظام مهندسی ، شهرداری  و مراجع قضایی اعلام می کنیم.

پورهاشم ادامه داد: با اطلاع این موضوع به مراجع قضایی، حکم تخریب را گرفته و بخشی از ساخت و سازی را که غیر استاندارد باشد، تخریب می‌کنیم.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به خودکفایی 100 درصدی در امر تولید مصالح استاندارد در داخل کشور، اظهارداشت: در حال حاضر میزان مصالح استاندارد موجود، کفاف ساخت مسکن مورد نیاز کشور را می دهد.

وی در عین حال گفت: روش ساخت مسکن برای موسسه استاندارد مهم نیست، بلکه مهم این است بتنی که در ساخت و ساز استفاده می شود مطابق با محاسبات مهندس ناظر باشد و استحکام لازم را داشته باشد.
 

کد مطلب 1107994

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