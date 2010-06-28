به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی جهان که تا سال گذشته هر دو سال یکبار برگزار می شد، بر اساس تصمیم فدراسیون جهانی از سال 2010 هر سال برگزار خواهد شد. در سالجاری ژاپن طی روزهای هجدهم تا بیست و دوم شهریورماه در توکیو میزبان این مسابقات است.
فدراسیون بینالمللی جودو IJF برای قضاوت در این مسابقات از 30 داور بینالمللی براساس سهمیه بندی قاره های مختلف دعوت کرده است که در بین آنها نامی از داوران ایرانی دیده نمی شود.
در لیست اعلام شده از قاره آسیا 8 داور از کشورهای ژاپن (2 داور) کره، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی، هند و سنگاپور دعوت شدهاند، از قاره آفریقا 4 داور از کشورهای مصر، الجزایر، تونس و آفریقای جنوبی، از پان آمریکا 7 داور از کشورهای اکوادور، آمریکا، کلمبیا، مکزیک، کوبا، برزیل و آرژانتین، از اروپا 9 داور از کشورهای بلاروس، چک، اسپانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسلوونی و روسیه و از اقیانوسیه 2 داور از کشورهای نیوزیلند و استرالیا مجموعا 30 داور مسابقات جهانی جودوی ژاپن را شامل میشود.
عزیزی رئیس کمیته داوران فدراسیون جودو کشورمان در مورد علت غیبت داوران ایرانی به خبرنگار مهر گفت: هر قاره سهمیه مخصوص به خود را نزد فدراسیون جهانی دارد و آنها نیز بر اساس همین سهمیه داوران را دعوت کرده اند و اینکه داوری از ایران دعوت نشده امری طبیعی است. ما در دوره های گذشته نماینده داشتیم ولی در این دوره نداریم.
وی در مورد اینکه غیبت داور ایرانی در مسابقات جهانی برای انتخاب در المپیک لطمه می زند یا خیر گفت: فدراسیون جهانی داوران را در مسابقات مختلف زیر نظر می گیرد و پس از آن اسامی نفرات مورد نظر خود را اعلام می کند. این چنین نیست که تنها یک دوره از مسابقات را مدنظر قرار دهد.
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