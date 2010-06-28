به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کریم نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هند و کشورهای شبه قاره طی اطلاعیه ای اعلام کرد: "به اطلاع می رساند تعداد دانشجویان ایرانی در شهرهای پونا، بنگلور و میسور به ترتیب بالغ بر 2300، 1200 و 1000 نفر است و حضور بیش از حد دانشجویان ایرانی باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل بی احترامی، سختگیری در پذیرش، اجبار دانشجویان ایرانی در انتخاب اساتید راهنما با کیفیت علمی پائین، تقاضاهای نامناسب و همچنین برخورد نامطلوب اداره اقامت و رسانه های ضد ایرانی گردیده است."
APTECH، National School of Business و School of Management for Infrastructure and Development Strategies وابسته به دانشگاه VTU جزء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نامعتبر کشور هند محسوب می شوند.
چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده اعم از معتبر و غیر معتبر منعکس نشده باشد، متقاضی باید اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.
اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در مورد نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی هندوستان اعلام کرد: مدارک Diploma و Bachelor با دو سال تحصیل از مراکز آموزش عالی معتبر در صورت داشتن دیپلم 12 ساله یا پیش دانشگاهی، "کاردانی" ارزشیابی میشود و دورههای تکمیلی مانند Condenced Course تأثیری در ارزشیابی مدارک فوق نخواهد داشت.
همچنین مدارک Bachelor با سه تا پنج سال تحصیل در صورت داشتن دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی از دانشگاههای گروه 1، 2 و 3 "کارشناسی" ارزشیابی میشود.
مدارک تحصیلی مراکز آموزش عالی که در گروههای 1، 2 و 3 نامشان آورده نشده است با ورودی بعد از آگوست 1988 ارزشیابی نمیشود.
مدارک Master نیز با دو تا سه سال تحصیل از دانشگاههای گروه 1 و 2 با شرط داشتن مدرک کارشناسی، "کارشناسی ارشد" در رشته مربوط ارزشیابی میشود و مدارک Ph.D. از دانشگاههای گروه 1 و 2 با شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط، "دکترا" ارزشیابی میشود.
متقاضیان می توانند برای مشاهده وضعیت دانشگاههای هندوستان به سایت www.scholarship.msrt.ir مراجعه کند.
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