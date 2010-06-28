به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کریم نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هند و کشورهای شبه قاره طی اطلاعیه ای اعلام کرد: "به اطلاع می رساند تعداد دانشجویان ایرانی در شهرهای پونا، بنگلور و میسور به ترتیب بالغ بر 2300، 1200 و 1000 نفر است و حضور بیش از حد دانشجویان ایرانی باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل بی احترامی، سختگیری در پذیرش، اجبار دانشجویان ایرانی در انتخاب اساتید راهنما با کیفیت علمی پائین، تقاضاهای نامناسب و همچنین برخورد نامطلوب اداره اقامت و رسانه های ضد ایرانی گردیده است."

در ادامه این اطلاعیه آمده است: "این در حالی است که دانشگاههای موجود در این شهرها نه تنها مزیت ویژه ای نسبت به دانشگاههای دیگر هند ندارند بلکه دانشگاههای برتری نیز در شهرهای دهلی، بنارس، علیگر، حیدرآباد، پنجاب، مومبای، مدرس، منگلور، مانیپال، تریواندرم، رورکی، کویمباتور و ... وجود دارند. لذا توصیه می شود دانشجویان متقاضی دوره های ارشد و دکتری در شهرهای مناسب و غیر بحرانی هند نسبت به اخذ پذیرش و ادامه تحصیل اقدام نمایند."

این اطلاعیه سایت های www.msrt.ir www.iiee.ir را جهت دسترسی به فهرست جدید دانشگاهها و موسسات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است.

به گزارش مهر، اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در آخرین به روز رسانی خود لیست دانشگاههای معتبر کشور هندوستان و نحوه ارزشیابی مدارک این دانشگاهها را اعلام کرد.

32 دانشگاه هندوستان در ارزشیابی مدارک توسط وزارت علوم در سطح گروه یک (ممتاز) معتبر و 30 دانشگاه در سطح گروه دو(خوب) اعلام شدند که ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد (Master) در کالج های وابسته به دانشگاه دهلی به شرط تحصیل تمام وقت در دانشگاه دهلی با تائید دانشگاه، کالج و سرپرست دانشجویان ارزشیابی می شود.