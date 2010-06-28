شرایط تحصیل در خارج کشور برای فارغ التحصیلان علوم پزشکی دارای تعهد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دستورالعمل دریافت ریز نمرات و مدارک تحصیلی متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی را برای افراد مشمول ماده 6 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان اعلام کرد.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بر اساس این دستورالعمل مجاز است درخواست آن دسته از متقاضیانی را که مشمول ماده 6 بوده و مایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی هستند را بررسی و درصورت بلامانع بودن نسبت به آزاد کردن مدارک تحصیلی آنان اقدام کند.

این دستورالعمل شرایط متقاضیان را نیز اعلام کرده است. بر این اساس افراد باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی در یکی از رشته های علوم گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند و وضعیت نظام وظیفه برای متقاضیان ذکور از جمله کارت پایان خدمت، معافیت دائم زمان صلح، معافیت پزشکی، معافیت تحصیلی نخبگان از طریق سازمان نظام وظیفه عمومی مشخص باشد.

افرادی که در استخدام سازمانها و مراکز دولتی هستند باید موافقت بالاترین مقام مسئول آن مرکز یا سازمان مبنی بر ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارا باشند.

متقاضیانی که بیش از یک سال از زمان فارغ‌التحصیلی شان گذشته و طی این مدت برای شروع خدمات قانونی خود اقدام نکرده‌ باشند مجاز به استفاده از آیین‌نامه نیستند.

متقاضیان ملزم هستند پس از سپردن وثیقه در رشته مورد نظر تحصیل کنند و پس از پایان مدت مجاز تعیین شده با اخذ مدرک بالاتر به کشور مراجعت و نسبت به انجام تعهدات معوقه خود اقدام کنند. مدت مجاز تحصیل در خارج از کشور، مطابق با دوره مشابه آن در داخل کشور است و متقاضیان مجاز به ادامه تحصیل در بیش از یک مقطع بالاتر از مقطع قبلی خود و یا رشته های غیر مرتبط با رشته فعلی خود نخواهند بود.

اخذ وثیقه از متقاضیان بر اساس جدول اعلام شده صورت می گیرد.

مقاطع تحصیلی مبلغ وثیقه دانشگاه دولتی مبلغ وثیقه دانشگاه آزاد و دوره شبانه مبالغی که به ازاء هر سال خدمت طرح از مبلغ وثیقه کسر می‌گردد دکتری حرفه ای پزشکی 500 میلیون ریال 400 میلیون ریال 40 میلیون ریال دکتری حرفه ای دندانپزشکی 400 میلیون ریال 300 میلیون ریال 30 میلیون ریال دکتری حرفه ای داروسازی 400 میلیون ریال 300 میلیون ریال 30 میلیون ریال کارشناسی ارشد 200 میلیون ریال 150 میلیون ریال 15 میلیون ریال کارشناسی 120 میلیون ریال 100 میلیون ریال 10 میلیون ریال کاردانی 80 میلیون ریال 60 میلیون ریال 6 میلیون ریال

وثیقه مورد نظر می‌تواند به صورت ملکی یا نقدی (همراه با تعهد محضری) باشد. پس از سپردن وثیقه و دریافت مدارک تحصیلی در صورت انجام خدمت طرح، مبلغ وثیقه کاهش نخواهد یافت.

متقاضیانی که بعد از دریافت مدارک تحصیلی و اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر خارج از کشور تقاضای نامه اعلام نیاز از وزارت متبوع را برای دانشگاه یا موسسه محل داشته باشند باید علاوه بر سپردن وثیقه در خصوص خدمات قانونی مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان لازم است مبلغ یکصد میلیون ریال نیز وثیقه به صورت نقدی یا ملکی بسپارند.

متقاضیان پس از ترجمه مدارک، ملزم به عودت اصل مدارک خود هستند در غیر این صورت عدم ارائه آن به منزله تخلف محسوب و در مورد وثیقه آنان اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد.

در صورتی که متقاضی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سپردن وثیقه به این وزارتخانه به هر دلیلی موفق به شروع تحصیل نشود، مکلف است بلافاصله به وزارت بهداشت جهت انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و خدمات آموزش رایگان و سایر تعهدات قانونی و قراردادی خود مراجعه و اقدام کنند و وثیقه تودیعی پس از انجام کلیه تعهدات مسترد خواهد شد.