شرایط تحصیل در خارج کشور برای فارغ التحصیلان علوم پزشکی دارای تعهد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دستورالعمل دریافت ریز نمرات و مدارک تحصیلی متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی را برای افراد مشمول ماده 6 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان اعلام کرد.
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بر اساس این دستورالعمل مجاز است درخواست آن دسته از متقاضیانی را که مشمول ماده 6 بوده و مایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی هستند را بررسی و درصورت بلامانع بودن نسبت به آزاد کردن مدارک تحصیلی آنان اقدام کند.
این دستورالعمل شرایط متقاضیان را نیز اعلام کرده است. بر این اساس افراد باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی در یکی از رشته های علوم گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند و وضعیت نظام وظیفه برای متقاضیان ذکور از جمله کارت پایان خدمت، معافیت دائم زمان صلح، معافیت پزشکی، معافیت تحصیلی نخبگان از طریق سازمان نظام وظیفه عمومی مشخص باشد.
افرادی که در استخدام سازمانها و مراکز دولتی هستند باید موافقت بالاترین مقام مسئول آن مرکز یا سازمان مبنی بر ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارا باشند.
متقاضیانی که بیش از یک سال از زمان فارغالتحصیلی شان گذشته و طی این مدت برای شروع خدمات قانونی خود اقدام نکرده باشند مجاز به استفاده از آییننامه نیستند.
متقاضیان ملزم هستند پس از سپردن وثیقه در رشته مورد نظر تحصیل کنند و پس از پایان مدت مجاز تعیین شده با اخذ مدرک بالاتر به کشور مراجعت و نسبت به انجام تعهدات معوقه خود اقدام کنند. مدت مجاز تحصیل در خارج از کشور، مطابق با دوره مشابه آن در داخل کشور است و متقاضیان مجاز به ادامه تحصیل در بیش از یک مقطع بالاتر از مقطع قبلی خود و یا رشته های غیر مرتبط با رشته فعلی خود نخواهند بود.
|مقاطع تحصیلی
|مبلغ وثیقه دانشگاه دولتی
|مبلغ وثیقه دانشگاه آزاد و دوره شبانه
|مبالغی که به ازاء هر سال خدمت طرح از مبلغ وثیقه کسر میگردد
|دکتری حرفه ای پزشکی
|500 میلیون ریال
|400 میلیون ریال
|40 میلیون ریال
|دکتری حرفه ای دندانپزشکی
|400 میلیون ریال
|300 میلیون ریال
|30 میلیون ریال
|دکتری حرفه ای داروسازی
|400 میلیون ریال
|300 میلیون ریال
|30 میلیون ریال
|کارشناسی ارشد
|200 میلیون ریال
|150 میلیون ریال
|15 میلیون ریال
|کارشناسی
|120 میلیون ریال
|100 میلیون ریال
|10 میلیون ریال
|کاردانی
|80 میلیون ریال
|60 میلیون ریال
|6 میلیون ریال
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