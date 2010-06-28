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۷ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۹

شهر تاریخی سیروان به تملک میراث فرهنگی ایلام در می آید

ایلام - خبرگزاری مهر: تملک شهر تاریخی سیروان از جمله برنامه‌های معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: تملک این شهر تاریخی از برنامه‌های آتی معاونت است.

محمدجواد خانزادی افزود: همچنین تهیه نقشه باستان‌شناسی استان به روش GIS و ایجاد موزه تخصصی باستان‌شناسی شهرهای ایلام و دهلران برای آینده پیش بینی شده است.

وی مطالعه سایت موزه دره شهر و اجرای فاز نخست آن را از دیگر پروژه‌های مورد نظر معاونت برشمرد که در این راستا قرار است پیمانکار و مشاور قوی برای واگذاری این پروژه شناسایی شود.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: ساخت مخزن امن اموال فرهنگی تاریخی، بهره برداری از دو قلعه تکمیل شده استان (قلعه کنجانچم، قلعه میرغلام هاشمی) از دیگر برنامه‌های معاونت است.

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی ایلام یادآور شد: افتتاح مرکز زبان و گویش استان و انجام پژوهش های زبان شناسی را در برنامه داریم.

شهر تاریخی سیروان (شیروان) در حوزه شمالی استان ایلام و شمال شرقی شهر ایلام در دامنه های اطراف و لایه های زیرین سراب کلان واقع در شهرستان شیروان چرداول به صورت نیمه مدفون با بقایای آثار معماری ارزشمند قرار دارد.

کد مطلب 1108004

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