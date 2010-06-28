آگویره: اشتباهات داوری عامل شکست مکزیک بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مکزیک یکشنبه شب با نتیجه 3 بر یک مقابل آرژانتین شکست خورد و از حضور در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی 2010 بازماند. این در حالی است که گل نخست تیم آرژانتین در موقعیت آفساید به ثمر رسید.

خاویر آگویره در این خصوص اظهار داشت: گل اول بازی وضعیت فکری تیم ما را بر هم ریخت. ما نتوانستیم به لحاظ فکری بر مشکلی که از ما سر نزده بود فائق آییم و گل دوم را هم دریافت کردیم.

وی افزود: من به پسرانم گفتم سر خود را بالا بگیرند و به خود ببالند. داورها هم انسان هستند و باید در چند صدم ثانیه تصمیم بگیرند و در صورت اشتباه همه چیز را بر باد می دهند. این موضوع در مورد تیم ما اتفاق افتاد.