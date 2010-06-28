  1. استانها
  2. ایلام
۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

99 درصد کاداستر شهری در استان ایلام اجرا شد

99 درصد کاداستر شهری در استان ایلام اجرا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام گفت: 99 درصد کاداستر شهری در استان ایلام اجرا شده است.

شهریار کناریوند در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: صدور سند مالکیت تک برگی برای املاک استان تا پایان تیر ماه آغاز می شود.

وی بیان داشت: صدور سند مالکیت تک برگی به صورت تمام مکانیزه است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه سال گذشته سه هزار جلد سند مالکیت برای منازل روستایی صادر شده است، گفت: امسال در کنار صدور سند منازل روستایی برای شهرهای زیر 25 هزار نفر سند مالکیت صادر می شود.

بگفته کناریوند 99 درصد کاداستر شهری در استان اجرا شده است و امسال کاداستر زمینهای زراعی در استان اجرا می شود.

وی افزود: برای 99 درصد از زمینهای دولتی استان سند مالکیت ملی صادر شده است.

کد مطلب 1108007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها