99 درصد کاداستر شهری در استان ایلام اجرا شد

شهریار کناریوند در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: صدور سند مالکیت تک برگی برای املاک استان تا پایان تیر ماه آغاز می شود.
وی بیان داشت: صدور سند مالکیت تک برگی به صورت تمام مکانیزه است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه سال گذشته سه هزار جلد سند مالکیت برای منازل روستایی صادر شده است، گفت: امسال در کنار صدور سند منازل روستایی برای شهرهای زیر 25 هزار نفر سند مالکیت صادر می شود.
بگفته کناریوند 99 درصد کاداستر شهری در استان اجرا شده است و امسال کاداستر زمینهای زراعی در استان اجرا می شود.
وی افزود: برای 99 درصد از زمینهای دولتی استان سند مالکیت ملی صادر شده است.
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