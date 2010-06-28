ادای احترام رئیس مجلس به شهدای لرستان / حضور در محل یادمان شهید رحیمی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی لاریجانی پیش از ظهر دوشنبه با همراه نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استانی بر مزار شهدای لرستانی حضور یافت.

حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در محل گلزار شهدای خرم آباد موجب شد تا برخی از خانواده های شهدا با علی لاریجانی گفتگوی کوتاهی داشته باشند.

طرح برخی مشکلات خانواده های شهدا و ارائه نامه و دست نوشته از جمله مباحثی بود که از سوی خانواده های شهدا مطرح شد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در محل یادمان شهید فخرالدین رحیمی به مقام شامخ این شهید روحانی ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید حجت الاسلام سید فخرالدین رحیمی در سال 1323 هجری شمسی در شهر خرم آباد و در یک خانواده روحانی متولد شد. پدرش حجت الاسلام سید علی اکبر رحیمی از علمای بزرگ شهر بود که نسب او به حضرت امام موسی بن جعفر (ع) می رسید.

شهید سید فخرالدین رحیمی به سبب ارتباط و آموزش در محضر شهید محراب آیت الله مدنی و آیت الله کمالوند به درجه رفیعی از وارستگی اخلاقی دست یافته بود و به عبارتی دقیق تر مجاهدی عارف و سیاستمداری باتقوا بود که با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه و قیام سرخ سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آزاده زیستن و آزاده به استقبال مرگ رفتن را در خود نهادینه کرده بود. بی باکی از تهدیدات دشمنان یکی از ویژگی های بارز مردم استان لرستان به شمار می رود و حضور آگاهانه آنان در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی دلیلی متقن بر این ادعاست.

روحیه دشمن ستیزی شهید سید فخرالدین رحیمی نیز او را به "فخر لرستان" شهره ساخته بود و اتکاء او به شعار "دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست" او را به روحانی مبارزی تبدیل کرده بود که همواره در دل دشمنان نهضت انقلاب اسلامی هراس می افکند.

شهید حجت الاسلام سید فخرالدین رحیمی، پس از سالها مجاهدت در مسیر الله به هنگام انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش پس از تشییع باشکوه در شهر خرم آباد به خاک سپرده شد.