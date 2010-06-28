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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

شنا در آب بندانهای گلستان ممنوع است

شنا در آب بندانهای گلستان ممنوع است

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: شنا در دریاچه پشت سدها، ‌آب بندانها، کانالهای آبیاری و نیز بندهای انحرافی ممنوع است.

موسی فرمانی به خبرنگار مهر در گرگان افزود:  این ممنوعیت به علت حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از غرق شدن و مصدومیت آنان است.

وی بیان کرد: متاسفانه بی توجهی تعدادی از شهروندان به هشدارهای جدی شرکت‌آب منطقه ای گلستان باعث شده که در گذشته اتفاقات ناگواری در تاسیسات آبی استان رخ دهد.

به گفته وی، شنا کردن در کانا‌لهای آبیاری و تاسیسات آبی استان نظیر سدها و آب بندانها علاوه بر خطرات جانی خسارات زیادی را به این تاسیسات وارد می کند.

وی افزود: از آنجایی که کانالهای آبیاری به منظور انتقال آب به مزارع کشاورزی طراحی و احداث شده است، شیب بدنه کانال ها زیاد بوده و همین امر خطر غرق شدن را افزایش می دهد.

فرمانی بیان کرد: همچنین با توجه به تنظیم روزانه آب کانالهای آبیاری توسط متصدیان توزیع آب، شنا کردن در کانالها در روند آبرسانی به زمین های کشاورزی منطقه اختلال ایجاد می کند.

کارشناس مسئول شرکت آب منطقه‌ای گلستان، خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای مسئولیت آن متوجه خود شخاص خاطی است، و این شرکت در این خصوص مسئولیتی ندارد.

وی از خانواده‌ها خواست در فصل تابستان بیشتر مواظب فرزندان خود باشند و با برنامه ریزی مناسب با فرزندان خود برای پرکردن اوقات فراغت همکاری کنند.

کد مطلب 1108012

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